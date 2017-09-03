Правозащитники призвали гомельчан «людьми зваться» 3.09.2017, 13:47

В Гомеле начались показы документального фильма «Человек».

30 августа в Гомеле по инициативе Волонтерской службы Правозащитного центра «Весна» состоялся показ первой части документального фильма «Человек». После ее просмотра волонтеры и зрители приняли участие в дискуссии на тему того, что же делает нас людьми, сообщает сайт spring96.org.

Волонтерка ПЦ «Весна» Мария поделилась, что несмотря на тяжесть фильма, мероприятие прошло в очень теплой атмосфере:

«После просмотра состоялась дискуссия, где пришедшие на кинопоказ зрители говорили о любви, дискриминации, бедности, актуальности и схожести проблем в Беларуси и, самое главное - о счастье. Кое–кто даже делился своим личным опытом, что, безусловно, очень важно».

В фильме «Человек» показана темная сторона человечества, а также проливается свет на лучшее в людях, потому что внутри каждого есть стремление жить сообща. Только объединившись, мы сможем справиться с проблемами сегодняшнего и завтрашнего дня, считает режиссeр фильма Ян Артюс-Бертран.

Он провел три года, собирая реальные истории 2000 женщин и мужчин из 60 стран мира. При этом в фильме не сообщаются личные данные героев. Это сделано нарочно, чтобы подчеркнуть схожесть семи миллиардов людей, живущих сегодня на нашей планете. Во время создания фильма режиссер работал с командой профессиональных переводчиков, журналистов и телеоператоров, чтобы собрать глубоко личные и эмоциональные рассказы на темы, которые объединяют всех нас: борьба с бедностью, войны, будущее нашей планеты, любовь и счастье.

«Человек» - первый фильм, премьера которого состоялась на Генеральной ассамблее ООН.

Впереди гомельчан ждут еще две части и две важные тематические дискуссии.

Стоит отметить, что в июле этого года такие кинопросмотры прошли в Могилеве, а в октябре «Человек» можно будет увидеть в Барановичах. К тому же Волонтерская служба «Весны» планирует регулярно до конца года проводить показы различных фильмов, объединенных темой прав человека, в разных городах Беларуси.