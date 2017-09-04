«Школьные учебники — еще один способ отъема денег у населения» 4 4.09.2017, 14:59

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Жителя Гомеля шокировало состояние учебников, выданных детям в этом году.

Житель Гомеля Владимир прислал в редакцию «Сильных новостей» фотографии школьных учебников, которые были выданы детям в этом году. Гомельчанин шокирован их состоянием и недоумевает, почему родителей вынуждают оплачивать 50% от их стоимости.

«Если мы платим 50% от стоимости учебников, значит, я так понимаю, они должны быть рассчитаны на использование в течении двух лет. А после двух лет учебники окупаются и начинают приносить прибыль. Еще один сравнительно честный способ отъема денег у населения», — комментирует Владимир.