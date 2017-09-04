Stratfor: У Трампа готов ответный сценарий для Пхеньяна 8 4.09.2017, 17:13

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Дональд Трамп

Американская администрация склонна выбрать военный путь решения проблемы КНДР.

Все новые успехи Севера на поприще разработки ядерного оружия стремительно сужают возможности Вашингтона угрожать Ким Чен Ыну. К такому выводу пришли в аналитической группе Stratfor (перевод - newsader.com). По мнению экспертов компании, президент Трамп движется к тому, чтобы нанести удар по режиму Северной Кореи, несмотря на требования Сеула, а также Китая и России, которые настаивают на мирном способе прекращения ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

Согласно Stratfor, геологические службы США и Китая зафиксировали землетрясение силой 6,3 баллов, которое произошло в результате подземной детонации 3 сентября, после чего последовало землетрясение силой 4,1 баллов из-за предполагаемого разрушения пещеры в результате взрыва. Пока неясно, в какой степени радиация и другие радионуклиды — нестабильные атомы, высвобождаемые с избыточной ядерной энергией — загрязнили атмосферу. Проверкой этого феномена сейчас занимаются американские и японские самолеты, а также многочисленные наземные станции.

Пока что все данные указывают на то, что имел место гораздо больший взрыв, чем все предыдущие ядерные испытания Северной Кореи. Этот факт косвенно подтверждают японские специалисты, которые пришли к выводу о том, что мощность ядерного взрывного устройства, подрыв которого был причиной землетрясения в КНДР в воскресенье, оказалась в десять раз больше, чем при предыдущих ядерных испытаниях 9 сентября 2016 года.

Если судить по силе взрыва, то можно прийти к выводу, что было испытано взрывное устройство с мощностью свыше 100 килотонн тротила, в то время как мощность сброшенной на Хиросиму атомной бомбы составляла от 13 до 18 килотонн. Это говорит о том, что у Северной Кореи появилась гораздо более мощная водородная бомба, чем было принято считать ранее, указывает Stratfor.

Правительство Северной Кореи подтвердило ее испытание, добавив, что бомба была специально разработана для установки на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Перед проведением теста лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и другие официальные лица посетили Институте ядерного вооружения, где ознакомились с устройством, похожим на двухступенчатый термоядерный боезаряд. По заявлению Пхеньяна, устройство было регулируемым по мощности. Это могло бы означать, что северокорейцы способны были осуществить гораздо более мощный взрыв и не сделали этого сознательно — во избежание побочного ущерба и радиоактивных выбросов.

Для Соединенных Штатов такое положение дел может означать, что их возможностей не хватит для сдерживания КНДР или, во всяком случае, что угроза сдерживания уже не будет восприниматься Пхеньяном столь серьезно, как прежде. С другой стороны, в Вашингтоне могут прийти к выводу о том, что бездействие в отношении Пхеньяна может привести к неконтролируемому распространению ядерного оружия в мире, и потому решить нанести по северокорейскому режиму превентивный удар с целью разоружения страны.

Однако проблема заключается в том, что теперь у Соединенных Штатов может не хватить времени для проведения атаки таким образом, чтобы лишить Север возможностей по реализации ответных военных действий. Отныне новый тип ракет и боеголовок, предположительно имеющихся на вооружении Ына, будет сдерживать Америку: высока вероятность того, что северокорейские снаряды действительно способны достигать континентальной части Соединенных Штатов и наносить им серьезный ущерб.

Другая проблема — это отсутствие у Вашингтона точной информации о количестве таких ракет в арсенале Северной Кореи. Если даже Соединенные Штаты уничтожат некоторые из них в ходе первого удара, вполне возможно, что большая часть запасов останется нетронутой.

Мощная термоядерная боеголовка на вооружении КНДР, предположительно испытанная 3 сентября, еще больше сократит окно возможностей для США по ликвидации руководства КНДР, поскольку МБР, оснащенная термоядерной боеголовкой — это гарантированная компенсация слабости Пхеньяна в других аспектах ракетных разработок, в том числе касающихся точности ракет. Ведь даже если ракета не сможет точно поразить американский объект и взорвется в воздухе, то высотный взрыв боеголовки мощностью в мегатонну может нанести Соединенным Штатам серьезный ущерб и привести к радиоактивным осадкам над обширной территорией США. Таким образом, последний северокорейский тест, особенно если он будет подтвержден как термоядерный, может повысить способность Северной Кореи сдерживать действия Америки и ее союзников, заключает Stratfor.

Как бы то ни было, проведенное в воскресенье ядерное испытание показывает, что шансы на диалог с Севером уменьшаются. Это подтверждает несостоятельность призывов к переговорам с КНДР, которые часто раздаются со стороны России, Китая и Южной Кореи. На сей раз в Сеуле объявили о готовности продавить через ООН новые санкции против Севера с тем, чтобы добиться еще большей изоляции режима. В свою очередь Министерство финансов США прямо заявило, что введет санкции, направленные на сокращение всей северокорейской торговли: по некоторым данным, в США рассматривается запрет на ведение торговли со всеми странами, которые поддерживают торговлю с Северной Кореей.

Со своей стороны Пекин по-прежнему настаивает на осторожности во избежание возможного военного сценария. В частном порядке китайские чиновники высказывают мнение, что новые санкции навредят лишь северокорейскому народу и не смогут предотвратить дальнейшее развитие ядерной и баллистической программы Северной Кореи.

Между тем, как полагают в Stratfor, проведенный накануне ядерный тест отнюдь не сблизил позиции Вашингтона и Сеула, а, напротив, сделал разрыв между ними еще более очевидным: в то время как президент Южной Кореи Лун Чжэ Ин считает эффективной политику, сочетающую сдерживание и взаимодействие с Пхеньяном, президент США Дональд Трамп, напротив, пишет в своем Twitter о том, что Северная Корея понимает только силу.

"Южная Корея стала понимать, что — как я и говорил им — их разговоры об умиротворении Северной Кореи не сработают. Они только понимают одно!", — написал Трамп.

И в тот момент, когда спецслужбы Южной Кореи обсуждали ситуацию по телефону с американскими коллегами, сообщалось, что Трамп позвонит премьер-министру Японии Синдзо Абэ, а не южнокорейскому президенту, обращает внимание Stratfor.

Такое напряжение между союзниками играет на руку Северной Корее и делает обоснованной озабоченность Сеула по поводу того, Белый дом может в конечном счете выбрать военный путь вопреки возражениям Юга, заключают авторы материала.