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Лукашенко: Сотни миллионов долларов болтаются за пределами страны

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  • 6.09.2017, 11:20
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Диктатор обеспокоился внешней дебиторской задолженностью.

Лукашенко во вторник провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности, сообщает его пресс-служба.

«Лукашенко напомнил, что генеральному прокурору давались поручения в отношении взыскания просроченной дебиторской задолженности зарубежных партнеров перед белорусскими экономическими субъектами, а также по контролю за своевременной выплатой зарплат», - отметили в пресс-службе.

«Мы сегодня берем кредиты под определенные проценты, а немало сотен миллионов долларов болтается за пределами страны - неоплаченных за поставленные товары и услуги», - сказал Лукашенко.

Он также поинтересовался, как обеспечивается возмещение экономического ущерба от преступлений.

Также, в пресс-службе сообщили, что еще одной темой совещания стала борьба со злоупотреблением алкоголем. «Мы с министром внутренних дел в свое время определяли, что основное внимание мы должны обратить на пресечение тяжких преступлений и преступлений на селе. Как решаются эти вопросы?» - сказал Лукашенко.


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