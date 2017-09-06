Демограф: Государство стимулирует рождение третьего ребенка, а нужно первого 1 6.09.2017, 20:11

2,793

Анастасия Боброва

Фото: Еврорадио

Анастасия Боброва рассказала об особенностях демографической ситуации в Беларуси.

В 2016 году в Беларуси снизилась рождаемость: родилось 117 779 детей, на 1249 меньше, чем в 2015 году. А до этого пять лет мы наблюдали рост рождаемости. Упала рождаемость первого и второго ребенка, а увеличилась третьего, четвертого и пятого. В интервью euroradio.by заведующая сектором социально-демографической политики Института экономики НАН Анастасия Боброва анализирует цифры и объясняет особенности демографической ситуации в Беларуси.

- В 2015 году в Беларуси поженились 82 тысячи пар, а через год, – всего 64 тысячи. Чем можно объяснить такой скачок вниз? Как это скажется на рождаемости?

- Это закономерно, так как сократилось количество населения в возрасте 20-29 лет. В 90-е была яма в рождаемости. Соответственно, людей этого возраста по сравнению с 2011-м годом стало на 200 тысяч меньше. Естественно, это отразилось и на количестве браков. Поэтому говорить, что в брачной структуре произошла какая-то дикая трансформация, нельзя, так как количество разводов увеличилось незначительно.

Так же и с рождаемостью. Естественно, что она будет падать. Ведь 25-27-летних женщин, которые вступают в брак и рожают детей, в этом возрасте становится меньше. Это связано не столько с социально-экономической ситуацией, хотя это тоже нельзя отрицать, сколько с изменениями в структуре населения. Это будет продолжаться, пока современные меры демографической политики не достигнут всплеска.

- Сколько нужно ждать?

- Лет пятнадцать. Опять же, нужно учитывать и влияние европейских тенденций и общий глобальный демографический переход – увеличение возраста вступления в первый брак и рождения первого ребёнка. Это уже заметно по женщинам от 30 до 40 лет. Мы говорим, что ввели семейный капитал. Есть определённый эффект от этого, если говорить о вторых, третьих и четвёртых детях. Но женщины начинают рожать и первого ребёнка в этом возрасте, что говорит о более осознанном подходе к рождению ребёнка.

Нельзя сказать, что демографическая ситуация плохая. С другой стороны, хорошо ли будет, если у нас начнут массово рожать 15-летние? Да, мы увеличим число рождений, не факт, что увеличим количество браков, которые будут связаны с этими рождениями. И будет ли это хорошо? Кто будет заботиться об этих детях детей?

- В прошлом году 77 женщин родили в возрасте от 45 до 49 женщин. Причём десять из них – первенцев. Это свидетельствует об изменениях в сознании, или доверии к медицине?

- Во-первых, медицина сейчас на другом уровне, иногда кажется, что опека беременных может даже и чрезмерная. Во-вторых, меняется менталитет – уже не так страшно. В-третьих, женщины, которые, возможно, вообще не хотели рожать, решили, что все этапы жизни пройдены (учёба, карьера и т.д.) и решили попробовать. Тем более сейчас есть репродуктивная медицина. Поэтому когда 50 лет назад женщина о беременности в таком возрасте не могла даже подумать, теперь может себе это позволить. На таких женщин есть надежда. Но, естественно, массовый приток рождённых мы не получим. Другое дело, если в 30-35 начнут рожать первых, а в сорок это будут вторые и третьи дети.

- В 2016 году упала рождаемость первого и второго детей, а увеличилась третьего, четвёртого и пятого. Это влияние государственных программ по поддержке многодетных семей?

- К тому же сократился интервал между рождением второго и третьего ребёнка, что действительно простимулировали государственные программы. Но мы говорим о 2015-2016 годах, а в 2015 году была очень хорошая социально-экономическая ситуация. Пока сложно прогнозировать, что будет в этом году. Поддержка государства велика, кажется, в плане социальной помощи что-то лучшее придумать сложно. Здесь важно не переступить грань, когда мы увеличим поддержку, и рождение ребёнка будет ассоциироваться с зароботком.

Женщинам неплохо было бы ввести гибкую занятость: они рожают, но знают, что через полтора года можно спокойно совмещать отдых по уходу за ребёнком и работу. Для этого нам нужны ясли, чего пока катастрофически не хотят делать. А появление яслей, возможно, тоже бы поспособствовало рождаемости, так как мамы стали бы более активными, и увеличение пособия на ребёнка не всех устраивает – им выгоднее и проще выйти на работу. Увеличение помощи на 10 рублей – не стимул.

Если мы просто увеличим помощь, получим какой-то прирост родившихся. Но это, скорее, скажется на сельской местности и той части населения, для которой 200-300 рублей помощи это большие деньги. Стимулировать надо и тех, кто зарабатывает больше средней зарплаты.

- Почему в Беларуси падает количество тех, кто решается родить первого ребёнка? В 2016 году родилось на 2394 меньше первых детей!

- Естественно, что чтобы родилась вторые и третьи, нужно родить первого ребёнка. С одной стороны, у нас мало женщин, и они начали позже рожать. С другой стороны, меры демографической политики в Беларуси, как ни странно, нацелены на последующих детей. Если решить вопрос с первыми детьми, то можно решить и саму демографическую проблему! Нужно стимулировать рождение первого ребёнка. А что у нас для этого делается? Ничего! Да, у нас есть материнский капитал для третьего ребёнка, да, у нас есть льготы для многодетных семей. А для того, чтобы женщина родила первого ребёнка – никаких шагов.

- Количество женщин, которые рожают вне брака, сокращается, как и количество браков. А рождаемость растет. Как такое может быть?

- Так сложилось статистика, но речь идёт о разных возрастных группах. Потому что нужно смотреть – первый это или повторный брак, кто эти люди. Например, возраст вступления в первый брак практически не меняется последние несколько лет – это 27 лет. А возраст, в котором вступают в повторный брак вырос на год: женщины – в 38 лет, мужчины – в 41. Опять же, количество тех, кто впервые вступил в брак – 75%. Это хорошо. Мы не можем сказать, что семейная традиция белорусов как-то нарушилась. Другое дело, что начало увеличиваться количество разводов среди тех, кто живет в браке от двух до четырех лет. Следующий период, в который увеличивается количество разводов ё через 10-14 лет брака. В обоих случаях снова идет повторный брак и ребёнок в нём.

- Ухудшают ли аборты нынешнюю демографическую ситуацию в стране?

- Я категорически против запрета абортов, так как это всё равно будут делать. Но в ужасных условиях, что приведет к материнской смертности и неизвестно каким последствиям для рождаемости. На демографическую ситуацию аборты не влияют. Согласно опросам, молодёжь сейчас ставит на первое место семью. То есть, есть надежда на то, что если для молодежи семья будет ценностью, это скажется на рождаемости.

- Самая высокая рождаемость на тысячу человек уже который год фиксируется в Брагине…

- Я не могу сказать, почему именно там. Есть регионы, где чувствуется влияние той или иной религиозной конфессии. Люди сознательно рожают по пятеро детей. Возможно, играет роль возрастная структура женщин, возможно, наличие работы – например, здесь нашли работу и переехали из других регионов. Но какой-то особой политики, направленной на рождаемость, в Брагине не ведётся.

- А, например, в Домачево Брестской области в 2016 году наибольшая смертность..

- На смертность могут влиять как внутренние причины, связанные, к примеру, с травмами на предприятиях, так и внешние – отсутствие рабочих мест. Витебский регион постоянно лидирует по смертности в целом. Там и с рабочими местами проблема, и развито пьянство. Казалось, у них природные условия лучше, чем в других регионах, и плотность населения больше, но при этом смертность высокая.

- При этом мужская смертность в 2016-м – самая низкая за последние пять лет.

- Мужчины трудоспособного возраста, мужчины из сельской местности сейчас – целевая группа, на которую делается акцент государства в плане профилактики и медицинских осмотров. Я надеюсь, что будет эффект и от продвижения здорового образа жизни. С другой стороны, по статистике здоровый образ жизни ведут всего 8,5% женщин и 7% мужчин. Это, конечно, очень мало.

- Каких тенденций в демографической ситуации Беларуси следует ожидать в ближайшем будущем?

- У нас предпринимаются меры для того, чтобы смертность была ниже, чем рождаемость. Хотя этого сложно добиться, потому что, если увеличивается численность населения старше трудоспособного, это естественным образом увеличивает и смертность. Если уменьшается количество женщин активного детородного возраста, тоже сокращается рождаемость. Мы сейчас приходим именно к этому периоду. Если сохраним нынешние уровни рождаемости и смертности, это будет уже хорошо. Это не значит, что ситуация ухудшилась, она стабильна. Но по моим предположениям, в 2017 году показатели ухудшатся: смертность увеличится, рождаемость сократится. Не потому, что что-то не сработало в демографической политике или были проблемы в экономике, а именно из-за структуры населения. Мы должны сейчас вкладываться в рождение детей, чтобы через 20-30 лет не получилось так, что некому будет работать. Потому что всё равно будет увеличиваться продолжительность жизни.

О чем еще мы узнали из демографического ежегодника?

В стране выросла детская смертность. Причём, детская смертность выросла в Минске.

В целом, смертность упала. При этом выросла смертность от злокачественных новообразований (на 227 случаев).

Больше смертей от случайных отравлений алкоголем.

Сразу на 19% выросло количество суицидов.