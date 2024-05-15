Российская биатлонистка Ксения Шнейдер перешла в сборную Беларуси 15.05.2024, 5:21

Ксения Шнейдер

Она вышла замуж за белорусского спортсмена.

Российская биатлонистка Ксения Шнейдер перешла в сборную Беларуси. Об этом сообщил «Матч ТВ» тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский.

Он пояснил, что со следующего сезона Шнейдер будет выступать за сборную Беларуси, так как она вышла замуж за белорусского спортсмена Максима Воробья. Прошлый сезон биатлонистка провела в составе сборной Тюменской области.

- Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что еще сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдет в команду дружественной страны, - отметил Кугаевский.

Он добавил, что после встречи Ксении и Максима с президентом Федерации биатлона Беларуси Андрианом Цибульским, спортсменами было принято решение про срочный переход. Тренер сборной Тюменской области сказал, что на протяжении многих лет близко знаком с Цибульским, заметив, что с ним были проведены переговоры и принято решение отпустить Шнейдер из команды без предварительных компенсаций и условий.

- Но в надежде на сотрудничество, - уточнил он.