Тысячи минчан выдвинули требования к начальнику ГАИ 14 8.09.2017, 7:48

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Активист идет на прием с петицией об упразднении наземных пешеходных переходов на трассах.

Проблема назрела давно, но отправной точкой требования, по словам автора петиции, стало ДТП на могилевской трассе, в котором погибла 8-летняя девочка. Она переходила дорогу в положенном месте. Автомобили в правой полосе остановились, чтобы пропустить детей, а водитель Toyota в левом ряду нет. «В связи с резонансным случаем просим рассмотреть строительство под- или надземных пешеходных переходов на всех скоростных магистралях Беларуси, в частности на трассе М4» — под этой фразой на момент публикации подписалось около 8,6 тысячи человек, сообщает onliner.by.

8600 — не последнее число подписавшихся. Автор петиции Анатолий делает заявление: «Как только соберем 100 000 подписей, я лично запишусь на прием к начальнику УГАИ МВД и буду требовать от лица всех тех, кто поставил свою подпись, начала строительства переходов на трассе М4 — начнем с этой скоростной трассы».

Аргументы подписавшихся таковы: «Магистраль М4 на большем отрезке движения имеет ограничение скорости в 120 км/ч, что создает прецедент для небезопасного перехода трассы как для пешехода, так и для проезжающего данный переход водителя. Учитывая новую редакцию Правил дорожного движения, водитель обязан снизить скорость вплоть до полной остановки автомобиля избегая наезда на пешехода. Но наезды со смертельным исходом имеют место быть. Особенно актуальна эта проблема в темное время суток и при плохих погодных условиях. Данные условия движения на загородных трассах каждый день создают потенциально конфликтные ситуации между пешеходами и водителями. Учитывая тот факт, что проезд по данной магистрали платный, для безопасности и удобства движения необходимо рассмотреть строительство под- или надземных пешеходных переходов».

«Опыт строительства магистралей в западных странах не предусматривает нерегулируемые пешеходные переходы на подобного типа скоростных трассах, — подчеркивается в петиции. — На наших переходах хотят чувствовать себя в безопасности как пешеходы, переходящие скоростные загородные трассы, так и водители, проезжающий подобные переходы. Подписавшие петицию выразят согласие, что строительство над- и подземных ПП сократит количество наездов на пешеходов и значительно повысит безопасность на скоростных трассах».