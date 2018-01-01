Владелец Seat Alhambra: У запчастей только цена хорошая, а надежности нет 5 1.01.2018, 14:17

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Откровенный рассказ водителя минивэна.

Владелец Seat Alhambra поделился откровенными размышлениями о своем авто с сайтом abw.by:

- Из всех минивэнов, которые у нас представлены, рассматривал только Volkswagen Sharan. Сам я из Брестской области - у нас котируются лишь они, а еще выше - "тэчики", или "Тэ-пятые". Перед этой машиной у меня как раз был "Тэ-пятый".

Вот это автомобиль! Хочешь - на Минск, хочешь - на Польшу, все в него влезет, все он везет. Пришлось, к сожалению, его продать, потому, что если ты не коммерсант, то есть не зарабатываешь на машине ежедневно, а только время от времени, содержать Transporter все-таки накладно. А чем его заменить?

"Французы"? Не смешите меня! Что это за автомобили, под которыми надо больше лежать, чем ездить? Японские минивэны, наверное, надежны, но это же консервные банки, которые гниют быстрее, чем ездят.

Что это Alhambra, а не Sharan, так ведь разницы-то нет. И есть еще Ford Galaxy, который, за исключением одного или двух моторов, тот же самый Sharan. Поэтому при покупке рассматривалась вся троица, а Seat был выбран только из-за того, что он был в неплохом состоянии и продавался по цене, которая меня устраивала.

По вместительности эта машина не так хороша, как "Тэ-пятый": или семь пассажиров, но без багажа, или груз, но тогда надо выкинуть задние сиденья.

Зато кузов по стойкости к коррозии, может, и лучше. Эту машину я купил 6 лет назад, она 1998 года. Вот как купил, таким кузов и остался до сих пор - ни единой ржавчинки не появилось. Правда, видел Alhambra и Sharan с ржавой задней дверью, но мою машину это "счастье" пока миновало.

И расход топлива здесь другой. Если по брестской трассе не лететь как на самолете, можно уложиться в 5,8-6 литров на "сотню". По городу выходит около 7 литров. В Минске, возможно, получится больше, но тут и движение как в дурдоме.

Двигатель 1.9 TDI - старый, проверенный и неприхотливый мотор. Никаких насос-форсунок, поэтому нет каких-то особых требований к моторному маслу и топливу. Заливай то, что под руку попалось, - будет ехать.

В морозы в топливо ничего не добавляю. Главное, чтобы аккумулятор был хороший, а в цилиндрах компрессия нормальная. Аккумулятор менять приходилось, а с компрессией, думаю, все в порядке, потому что замена аккумулятора решила проблемы с запуском.

Других вопросов с двигателем не было. Даже свечи накаливания еще не менялись. Они, конечно, не такие же "расходники", как фильтры, но все же перегорать иногда должны. Пока с этим не сталкивался.

По обслуживанию никаких отличий от дизелей других марок. Масло обыкновенное, не насос-форсуночное, топливный фильтр опять-таки обычный, а не как для насос-форсунок или Common Rail. Правда, четырехлитровой канистры масла для замены не хватает - надо где-то 4,3-4,4 литра. Топливный фильтр стоит до 20 рублей, масляный и воздушный дешевле.

Нюанс есть только со сцеплением. Оно демпферное, а не обычное. Появился шум при работе двигателя на холостых оборотах и коробке передач в "нейтрали". Если выжать педаль сцепления и отпустить, шум пропадает, но через какое-то время опять слышен.

Специалисты говорят, что это из-за маховика. Сказали, что пока ничего страшного, кататься можно. Катаюсь, а что еще делать? Буду ждать: развалится - поеду чинить, а пока есть надежда, что еще так долго ездить буду.

С подвеской ситуация такая: переднюю перебрал полностью, заднюю за 120 тысяч километров пробега не трогал вообще.

В передней подвеске самое слабое место - стойки стабилизатора. Иногда выдерживают год, иногда за год могу поменять два раза. Запчасти китайские - вот в чем проблема. У них только цена хорошая, а надежности нет. Купить "оригинал"? Так ведь говорят, что на этих машинах он тоже недолго держится, а стоит будь здоров сколько. Вот и думай, что лучше: поставить "китай" и менять каждый год или ставить "оригинал" и менять раз в два года.

Еще спереди менялись рычаги и амортизаторы. Амортизаторы, помнится, обошлись в 30 долларов за штуку. Сколько стоили рычаги, боюсь, не вспомню.

По электрооборудованию глобальных проблем не было. Аккумулятор, лампочки - это не в счет. Такие же "расходники", как, например, тормозные колодки.

В недостатках - салон. Видимо, на 20 лет эксплуатации он не рассчитан. Не скажу, что все в салоне в упадок пришло, но водительское сиденье провалилось. А машина, между прочим, на ходу жестковата. На асфальте все хорошо, а на гравии может душу вытряхнуть.

И проходимость по плохим дорогам так себе. Наверное, потому, что колесная база большая. Зазеваешься - что-нибудь днищем зацепишь обязательно.

Но обзорность лучше, чем у многих, если не сравнивать с джипами и другими минивэнами.

Тем не менее в целом меня Alhambra устраивает. Что на самом деле плохо - замены ей не вижу. Продать-то ее недолго, желающие забрать есть, а что взамен возьмешь? Свежего пригона нет, а то, что из свежего есть, слишком маленькое - ни людей посадить, ни груз взят».