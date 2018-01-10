Видеофакт: По Уручью разъезжает забавная коробчонка 10.01.2018, 10:31

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Странное транспортное средство то и дело попадает в кадр видеорегистраторов, причем в одном и том же районе Минска.

Как его назвать - непонятно. Оно выглядит как коробочка, склепанное из кусков жести. Понятно, что самоделка, пишет abw.by.

В ноябре прошлого года это ТС уже попало на видео (в сети его разметил Pashka Khramcov).

«Тележка из гипера в картоне», «мусорный бак с мотором», « у кого-то с дачи улетел туалет и приземлился на колеса», - обсуждают увиденное очевидцы. Впрочем, сразу несколько человек отметили, что на этом ТС ездит инвалид. «Он из Озерищ. У этого мужчины парализована одна сторона тела. А вообще он молодец и, не смотря на свое нелегкое положение, не опускает рук!» - пишут в комментариях.