«Не понимаю, зачем было бить мать» 10 10.01.2018, 14:28

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Белорус почти месяц не может забрать престарелую мать из московской психиатрической клиники.

«Радыё Свабода» поговорила с жителем Витебска, который уже несколько недель вынужден жить в московском хостеле и пытается восстановить документы пожилой матери.

«Мать не приехала ни утром, ни вечером»

Андрей Чевтаев живет в Витебске более 25 лет. В Беларусь переселился еще в советское время, после службы в армии. Брат его в России, а 78-летняя мать до недавнего времени жила в Узбекистане, в городе Бухара. Андрей не раз звал мать к себе, в 2017 году она наконец-то согласилась.

Продала квартиру, перевела деньги сыну в Беларусь. Андрей добавил немного своих, приобрел для матери новое жилье в Витебске, сделал ремонт. Мать, Нелла Степановна, купила билет на самолет до Москвы. Оттуда должна была позвонить сыну и ехать в Витебск уже наземным транспортом 15 декабря. Однако на связь так и не вышла.

«Перед поездкой мать позвонила мне и сказала - завтра буду. Поставила перед фактом, - говорит Андрей. - Конечно, надежнее было бы ее приехать встретить ее в Москву, но я уже не успевал, оставалось шесть часов. Говорю - ладно. Как приедешь в Витебск, то позвони на мой мобильный номер. И после этого - все, пропала. Не приехала ни утром, ни вечером. На следующий день я пошел в милицию в Витебске. Они ее искали, выяснили, что официально границу не пересекала, в Минск не прилетала. Заявление приняли, морги проверили. А потом мне сказали, что не ищут людей за пределами Беларуси, иностранцев».

У такім стане Нэлу Чаўтаеву знайшлі валянтэры.

«Бабушка в сугробе»

В ночь с 19 на 20 декабря через несколько дней после того, как Андрей Чевтаев не дождался матери в Витебске, волонтерам из российской организации «Лиза Алерт» позвонил житель Домодедово Марат. Он сказал, что возле подъезда своего дома на улице Набережной нашел сильно избитую пожилую женщину, которая отказывается от помощи и не хочет идти в полицию. А полиция, в свою очередь, отказывается ее забирать.

С помощью волонтеров удалось выяснить, что она уже попадала в полицию три дня назад, 16 декабря. Тогда ее посчитали бродягой и отпустили в город.

Ситуация осложнялась тем, что женщина не могла объяснить, кто она и откуда, частично потеряла память и вела себя не совсем адекватно. Повторяла слово «Узбекистан», о родных могла сказать только то, что сына зовут Андрей, а живет он «там, где сажают картошку».

Волонтер организации «Лиза Алерт» Татьяна все же разговорила женщину и узнала, как ее зовут - Нелли Степановна Чевтаева. Через социальные сети связалась с сыном Андреем. Через несколько дней в больницу, где на тот момент лежала избитая Нелли Чевтаева, приехал ее внук, а затем и сын. Там они узнали, что женщина не имеет при себе никаких документов, а ее физическое и психическое состояние не позволяют забрать Нелли Степановну с собой в Беларусь.

«Мне в соцсетях волонтеры написали. Они нашли мать раньше, чем милиция и полиция, - говорит Андрей Чевтаев. - Я сразу поехал в Москву, надеялся, что скоро можно будет решить все вопросы, забрать мать в Витебск. Но в итоге и Новый год здесь провел, и теперь сижу в хостеле. К консулу сходить, к мэру (имеется в виду глава города Домодедово. - Прим) ... Знаете, здесь и отношение полиции к белорусам такое же, как к гастарбайтерам каким-то. Они мою мать вообще за бодягу приняли. А какое отношение к бродягам? Сами понимаете».

История «бабушки из сугроба» попала в российские СМИ, получила резонанс. Андрею начали звонить журналисты. В том числе, как говорит белорус, из «желтых изданий», которые хотели знать самые горячие подробности. В результате мужчина перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров.

«Еще в витебской милиции сказали, что искать мать не будут»

Андрей Чевтаев уже почти месяц живет в московском хостеле. Его мать перевели из обычного госпиталя в психиатрический - она по-прежнему не может вспомнить обстоятельств избиения и потери документов. Убеждена, что сейчас 1984 год, а избили ее неизвестные по дороге с работы домой.

Чтобы беспрепятственно перевезти Нелли Степановну в Беларусь, сыну нужно восстановить ее паспорт. Вначале в посольстве Узбекистана сказали, что этот процесс займет около трех месяцев. Ускорить его можно было бы, если бы Нелли Чевтаева самостоятельно вернулась в Узбекистан и занялась там восстановлением бумаг. Но чтобы получить новый паспорт, нужно иметь прописку, а свою квартиру в Бухаре женщина продала, когда готовилась переезжать к сыну в Витебск.

«Вещи матери из аэропорта, багаж, 27 декабря почему-то обратно отправили, в Узбекистан, - продолжает Андрей Чевтаев. - Я не смог их забрать из аэропорта без доверенности. А какая доверенность, если мать в психиатрической лечебнице? Она не может мне их подписать. И сейчас вещи в Узбекистане, я даже переодеть мать не могу в чистое. Авиакомпания обещала вернуть их обратно, мне здесь все равно еще долго новый паспорт для матери ждать. Но когда это будет, я не знаю».

Как долго еще придется жить в московском хостеле, Андрей Чевтаев не представляет. В посольстве Узбекистана обещали ускорить процесс восстановления документов. Возможно, они будут готовы уже через две недели. Местные власти Домодедово обещали бесплатно заселить белоруса в отель, однако пока этого не сделали.

«Еще две недели точно здесь буду, очень надеюсь на это, - говорит Андрей Чевтаев. - Живу на сто рублей в день (около 2 долларов. - Прим.), за хостел нужно платить 500 рублей в сутки (около 10 долларов. - Прим.)».

Для Андрея, который имеет инвалидность и ходит на костылях, это значительные средства. За помощью к белорусским властям он обращаться не хочет.

«Обращался ли я в белорусское посольство в Москве? Знаете, мне еще в витебской милиции сказали, что никто поисками заниматься не будет, - говорит витеблянин. - И все. Хорошо, что хоть справку дали, что уголовное дело заведено. Все волонтеры делают».

Андрэй Чаўтаеў месяц жыве ў маскоўскім хостэле.

«В Беларуси будут новые проблемы»

Андрей Чeвтаев говорит, что мог бы привезти мать в Витебск без документов, однако это вызовет еще большие проблемы.

«Я бы мог сейчас мать забрать и перевезти ее в Витебск нелегально. Но на границе документы проверяют сейчас, паспорта. Как я перевезу ее, - говорит Андрей. - Можно было бы машину какую-то найти, попробовать перевезти. Но это же не собачка, это человек. Как потом в Беларуси документы восстанавливать? Не факт, что это удастся. А багаж как получить? Там, возможно, какие-то документы остались».

По словам витеблянина, в Беларуси его мать ждут новые проблемы. Неизвестно, как быстро удастся добиться перевода пенсии из Узбекистана в Беларусь, получить разрешение на жительство. Сколько, в случае необходимости, будет стоить госпитализация в белорусской больнице. Не надеется Чевтаев и на расследование российской полицией нападения на мать. Сам он держится версии, что кто-то знал о продаже квартиры и мог следить за Нелли Чевтаевой еще из Узбекистана.

«Зачем было мать избивать? Ну забери ты деньги и отпусти. Знаете, в 90-е даже более гуманно было, стариков не трогали тогда, - сетует Андрей. - Ужас. Я был сегодня там, возле аэропорта, где ее нашли. Зачем она выходила вообще из здания, как так получилось? Если бы багаж получила, то и багаж пропал бы. Возможно, кто-то знал, что она квартиру продала. Подумал, что она деньги с собой везет».

О том, как долго ему еще жить в Москве, Андрей Чевтаев узнает в середине января, когда должен быть ответ из посольства Узбекистана.