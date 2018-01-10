Проблемные активы банков выросли до максимальной величины 1 10.01.2018, 19:07

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Ситуация с чистой прибылью коммерческих банков по итогам января-ноября 2017 года выглядит довольно неоднозначной.

По данным Национального банка РБ, в ноябре 2017 года проблемные активы белорусских коммерческих банков (без учета Банка развития) увеличились на 185,8 млн. BYN (3,5%) по сравнению с октябрем и достигли 5 486,2 млн. BYN, что оказалось максимальной величиной в минувшем году.

Впрочем, за год, то есть по сравнению с 1 декабря 2016 года, данные активы все-таки снизились на 351 млн. BYN (7%), то есть ситуация улучшилась. Это особенно заметно на фоне увеличения за год размеров активов, подверженных кредитному риску: на 466,6 млн. BYN (1,1%) — до 41 681,4 млн. BYN. При этом в ноябре по сравнению с октябрем 2017 года данные активы увеличились на 1 036,1 млн. BYN (2,6%), пишет select.by.

Доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, в ноябре 2017 года поднялась до 13,2% с 13% в октябре. Но в ноябре 2016 года данный параметр равнялся 14,2%.

Ситуация с чистой прибылью коммерческих банков по итогам января—ноября 2017 года выглядит довольно неоднозначной, так как она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, но совсем ненамного: на 30,1 млн. BYN, то есть на 3,8%, достигнув 816,3 млн. BYN. Таким образом, темпы роста прибыли оказались ниже темпов инфляции.

Ухудшение ситуации с прибылью произошло, в основном, в ноябре 2017 года, когда она составила всего 88,6 млн. BYN против 169,9 млн. BYN в ноябре 2016 года. Возможно, это связано с состоявшимся в декабре 2017 года совещанием у президента РБ Александра Лукашенко, где обсуждался вопрос о реструктуризации банковских долгов предприятий. Не исключено, что банки посчитали нужным увеличить некоторые затраты.

В отличие от прибыли, нормативный капитал коммерческих банков устойчиво растет. За год с 1 декабря 2016 года он увеличился на 1 070,8 млн. BYN (12,5%) и достиг 9 644,8 млн. BYN. Но столь значительный подъем капитала обернулся банковской системе РБ значительным снижением рентабельности нормативного капитала по итогам января—ноября 2017 года: до 8,8% с 9,6%.