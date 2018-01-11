Еще один чиновник с Могилевщины занял руководящий пост в Миноблисполкоме 16 11.01.2018, 8:27

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Недавняя кадровая перестановка стала неожиданностью.

Вслед за новым губернатором Анатолием Исаченко еще один уроженец Могилевщины трудоустроился в Миноблисполкоме, рассказал tut.by собеседник во властной вертикали. Речь идет об экс-руководителе Горецкого района Владимире Пискижеве, недавняя отставка которого стала неожиданностью для местных.

Владимир Пискижев. Родился в 1975 году в Гомельской области. Закончил Горецкую сельхозакадемию, а также Академию управления. С 1998 года на госслужбе. Работал на разных должностях в Горецком райисполкоме и Могилевском облисполкоме. С 2008 по 2014 год был главой Кировского района, с 2014-го — Горецкого.

Седьмого декабря Александр Лукашенко согласовал в должности нового главу Горецкого района Могилевской области. Новость о смене руководства стала неожиданностью для местных и областной вертикали. Судьба прежнего руководителя — Владимира Пискижева — оставалась непонятной. В регионе ходили разные слухи.

— Его к себе Исаченко (новый губернатор Минской области. — Прим. TUT.BY) забрал. С понедельника он уже в Миноблисполкоме — начальник огркадровой работы, — рассказал TUT.BY собеседник в областной вертикали.

А вчера на сайте Миноблисполкома появилась информация о том, что Владимир Пискижев занимает пост руководителя Главного управления организационно-кадровой работы.

Примечательно, что именно Пискижев сменил в 2008 году Исаченко на посту главы Кировского района на Могилевщине. Бывшие коллеги характеризуют отношения Исаченко и Пискижева как исключительно деловые, и «дружеских отношений там явно не было».

— Нормальные отношения, раз он его на работу взял. Если бы он в нем сомневался, не взял бы, — говорит экс-коллега чиновника.

Самого же Пискижева характеризуют как прогрессивного, коммуникабельного и грамотного специалиста.