Вырос налог за сдачу помещений в аренду 2 12.01.2018, 16:50

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Ставки налога отличаются в разных населенных пунктах.

Брестский областной «совет депутатов» установил новый размер ставок подоходного налога с физических лиц, которые имеют доход от аренды.

Фиксированные ставки подоходного налога необходимо будет заплатить, если человек сдаст в аренду или субаренду физлицу жилые или нежилые помещения и машино-места, пишет сайт media-polesye.by.

Ставки налога отличаются в разных населенных пунктах области. Например, если человек сдает в квартиру, то в Бресте ему придется заплатить за каждую комнату 29 рублей налога, в Пинске 21,5 рубля, в Столине и Лунинце - 10,7 рублей.

Стоит отметить, что ставки налога по сравнению с прошлым годом увеличились в пределах 2 рублей.

Размер ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах