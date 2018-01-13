Цукерберг потерял три миллиарда долларов из-за изменения ленты Facebook 7 13.01.2018, 8:03

2,088

Марк Цукерберг

Котировки ценных бумаг компании Facebook снизились на 4,5%.

Это произошло после того, как основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил о грядущих изменениях в формировании новостной ленты. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Цукербергу принадлежит 14% акций компании, падение стоимости акций привело к снижению состояния бизнесмена на 3,2 миллиарда долларов до 74 миллиардов.

Ранее глава Facebook сообщил, что запланированные изменения направлены на укрепление межличностного общения и уменьшение контента от публичных пользователей.

"Я изменил цель для наших рабочих групп с концентрации на том, как помочь вам найти подходящий контент, на помощь в установлении более значимого социального взаимодействия… Первые изменения, которые вы заметите, коснутся новостной ленты, где вы можете ожидать больше информации от ваших друзей, семьи и групп", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

По его словам, количество постов от компаний, брендов и СМИ уменьшится, а их содержание также должно будет "способствовать установлению важных контактов между людьми".

"Внося такие изменения, я ожидаю, что люди станут проводить меньше времени на Facebook, уменьшится также количество поводов для посещения сайта. Однако я жду, что время, которые вы проводите на Facebook, станет более ценным и полезным", — заключил Цукерберг.