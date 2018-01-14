«Что-то стучит» и «почему-то не едет»: самые невероятные случаи на СТО

«Что-то стучит» и «почему-то не едет»: самые невероятные случаи на СТО2
- 14.01.2018, 14:34
- 8,783
Белорусские автосервисы регулярно сталкиваются с «приколами», которые достойны запечатления хотя бы на телефон.
Часть этих кадров попадает и в интернет. Журналисты abw.by собрали несколько десятков таких "приколов". Готовы к "жести"?
"Клиент говорит, что проваливаются "тормоза". Поменяйте колодки - и все!"
"Клиент сказал, что играет нормально".
"Балансировка колеса. По 0,5 кг на сторону".
"Какой смысл менять масло, что ему будет".
"Что-то сцепление пропало".
"Нашлась гайка в ремне ГРМ, которую когда-то потеряли".
"KIA Rio, молдинг двери".
"Суппорт заклинил".
"Глушитель-огнетушитель".
"Похрустывает".
"Тонировка 80 лвл".
"Еще поездит".
"Привет из Смоленска!"
"И так сойдет".
"А что, его менять нужно?"
"Приехал на замену масла".
"Передачу включаешь - не едет!"
"Не дует печка в Opel Astra".
"Троит что-то и расход 30 литров".
"Друг сказал, что динамик как-то не очень звучит. Решили взглянуть".
"Что-то стучит и печка не греет".
"Приехал в шиномонтаж своим ходом. Говорит, что "запаски", ключей и домкрата не было".
"Audi 100 C3. Умели же раньше делать".
"Дисочки на Range Rover Sport".
"Lexus Gx 470. Сколько еще проходит?"
"Наши таксисты непобедимы".