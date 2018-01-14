закрыть
14 января 2018, воскресенье, 19:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Что-то стучит» и «почему-то не едет»: самые невероятные случаи на СТО

2
  • 14.01.2018, 14:34
  • 8,783
Фото с сайта abw.by

Белорусские автосервисы регулярно сталкиваются с «приколами», которые достойны запечатления хотя бы на телефон.

Часть этих кадров попадает и в интернет. Журналисты abw.by собрали несколько десятков таких "приколов". Готовы к "жести"?

"Клиент говорит, что проваливаются "тормоза". Поменяйте колодки - и все!"

"Клиент сказал, что играет нормально".

"Балансировка колеса. По 0,5 кг на сторону".

"Какой смысл менять масло, что ему будет".

"Что-то сцепление пропало".

"Нашлась гайка в ремне ГРМ, которую когда-то потеряли".

"KIA Rio, молдинг двери".

"Суппорт заклинил".

"Глушитель-огнетушитель".

"Похрустывает".

Похрустывает

Публикация от Треш и угар из СТО (@storussia)

"Тонировка 80 лвл".

"Еще поездит".

"Привет из Смоленска!"

Привет от Смоленска!

Публикация от Треш и угар из СТО (@storussia)

"И так сойдет".

"А что, его менять нужно?"

"Приехал на замену масла".

"Передачу включаешь - не едет!"

"Не дует печка в Opel Astra".

"Троит что-то и расход 30 литров".

"Друг сказал, что динамик как-то не очень звучит. Решили взглянуть".

"Что-то стучит и печка не греет".

"Приехал в шиномонтаж своим ходом. Говорит, что "запаски", ключей и домкрата не было".

"Audi 100 C3. Умели же раньше делать".

"Дисочки на Range Rover Sport".

"Lexus Gx 470. Сколько еще проходит?"

"Наши таксисты непобедимы".


популярное за неделю