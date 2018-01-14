«Что-то стучит» и «почему-то не едет»: самые невероятные случаи на СТО 2 14.01.2018, 14:34

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Фото с сайта abw.by

Белорусские автосервисы регулярно сталкиваются с «приколами», которые достойны запечатления хотя бы на телефон.

Часть этих кадров попадает и в интернет. Журналисты abw.by собрали несколько десятков таких "приколов". Готовы к "жести"?

"Клиент говорит, что проваливаются "тормоза". Поменяйте колодки - и все!"

"Клиент сказал, что играет нормально".

"Балансировка колеса. По 0,5 кг на сторону".