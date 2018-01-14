Алле Владимировне Санниковой - 85! 5 14.01.2018, 18:08

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Алла Владимировна Санникова

Сегодня отмечает юбилей известный белорусский педагог Алла Владимировна Санникова.

Алла Владимировна Санникова - доцент кафедры белорусского языка и русского языка как иностранного в Белорусском государственным медицинском университете, проработала педагогом более 60 лет. Единственный в Беларуси лауреат Международной медали Александра Пушкина.

Сын Аллы Владимировны Санниковой - лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников - был кандидатом в президенты Беларуси в 2010 году. Когда политик попал в тюрьму, Алла Санникова была активным участником инициативы «Вызваленнне», которая объединила родственников политических заключенных.

Сайт Charter97.org поздравляет Аллу Владимировну Санникову и желает ей здоровья, счастья и добра!