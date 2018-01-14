Понтонный мост в Житковичском районе восстановят, когда позволит погода 9 14.01.2018, 20:05

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Людей пока переправляют на катерах МЧС.

Понтонный мост через реку Припять в Житковичском районе восстановят после нормализации погодных условий. Как сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, переправу отремонтируют, когда пройдет шуга. Для восстановления моста потребуется буквально несколько часов.

В ночь на 14 января из-за резких изменений погодных условий сорвалось крепление понтонного моста через Припять, который был наведен Министерством обороны и МЧС 10 декабря. Это была временная переправа, которая заменяла закрытый на ремонт автомобильный мост.

Людей пока переправляют на катерах МЧС, возле деревни Снядин Петриковского района круглые сутки работает паром, на котором переправляют легковой автотранспорт.

Большегрузные транспортные средства будут направляться через Житковичи трассой М-10 — Калинковичи (Р-131) — Мозырь (Р-36) — Лельчицы (Р-128) — Туров и через Житковичи (М-10) — Пинск (Р-6) — Столин (Р-88) — Давид-Городок — Туров. На дорогах установлены соответствующие информационные знаки, организовываются временные остановочные пункты для пассажирского транспорта.

В марте должен открыться временный железный мост через реку. Движение по нему будет свободным для людей и транспорта.