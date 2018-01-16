Главному фигуранту дела по ущербу «Беларуськалию» скостили срок до 8,5 лет 3 16.01.2018, 11:17

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Казимиру Соболевскому уменьшили срок на полгода.

По итогам апелляции суд смягчил на полгода приговор главному фигуранту дела по ущербу «Беларуськалию» Казимиру Соболевскому. Об этом tut.by сообщил его адвокат Юрий Щербич.

Напомним, в 2016 году Минский областной суд приговорил пять человек по делу о причинении ущерба «Беларуськалию» на 700 тысяч долларов на срок от 3 до 9 лет колонии.

Уголовное дело было возбуждено в 2015 году в отношении директоров компаний «Смолевичи-Сузон» и «Верасень-Сервис» Казимира и Антона Соболевских, их бухгалтеров Любови Кириленко и Натальи Шутовой и менеджера Андрея Костеневича. По версии следствия, братья Соболевские создали в 2010 году «устойчивую организованную преступную группу», закупали калийные удобрения у «Беларуськалия» и продавали не белорусским сельхозпредприятиям, а по фальшивым документам — в Россию. Потери «Беларуськалия» оценили в 700 тысяч долларов.

Больше всех досталось Казимиру Соболевскому, которого по совокупности преступлений приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, конфискации имущества и штрафу в 23 тысячи рублей. Кроме того, суд постановил взыскать солидарно с К. Соболевского и Кириленко 1,4 млн рублей в пользу «Беларуськалия».

В начале этого года срок Соболевскому был уменьшен на полгода. Суд согласился с доводами защиты, что недостача топлива произошла за счет неправильного применения нормы списания, принял во внимание предоставленную адвокатами экспертизу об усредненном расходе топлива автомобиля. По причине этого объем похищенного топлива был судом уменьшен.

Однако суд проигнорировал выводы этого же эксперта, что при сложных дорожных условиях расход топлива будет гораздо больше среднего. При этом, как усматривается из приговора, суд согласился с тем, что автомобиль эксплуатировался в полевых условиях и условиях бездорожья. Это обстоятельство также подтверждали и свидетели. В приговоре не было приведено доказательств безвозмездного завладения обвиняемым топливом в своих корыстных интересах, что образует состав хищения.

«Фактически признали виновным в хищении за недостатки при оформлении путевых листов водителем», — сказал адвокат Соболевского Юрий Щербич.

Защита добивалась оправдательного приговора для бывшего директора «Смолевичи-Сузон». Ключевым был эпизод с нецелевым использованием калийных удобрений (за данные действия Соболевскому вменили три статьи УК -424, 426 и 233).

Адвокаты утверждают, что в договорах «Смолевичи-Сузон» с «Беларуськалием» отсутствовала информация о том, что компания вправе была реализовывать калийные удобрения только сельхозпредприятиям. Суд исключил из субъектов, имеющих право на приобретение калийных удобрений по льготным ценам, личные подсобные хозяйства (материалами уголовного дела установлено, что предприятие калийные удобрения реализовывало физическим лицам), несмотря на то что действовала программа развития личных подсобных хозяйств населения, а также показаний ряда бывших должностных лиц комитета по сельскому хозяйству Миноблисполкома, утверждавших, что ввиду существования данной программы они разрешали реализовывать калийные удобрения населению, говорится в доводах защиты Соболевского.

Вмененный объем калийных удобрений не являлся квотируемым, в заявках предприятия в адрес «Беларуськалия» указывалось «об отгрузке продукции сверх квот, что не предполагало существования льготных цен на эти объемы». В допсоглашениях не упоминалось об отгрузке «по декларированной цене». «Обвиняемый добросовестно заблуждался, что это была обычная договорная цена», настаивает защита.

Информации о прейскурантах на удобрения в открытом доступе не было. Декларации, на основании которых устанавливалась льготная цена для сельхозпроизводителей, нигде не публиковались и до сведения обвиняемого не доводились.

В своем последнем слове Казимир Соболевский, проработавший в «Смолевичи-Сузон» 30 лет, заявил, что не попирал нагло законы, а «действовал в рамках того, как мне указывалось». Фигуранты дела заявляли, что не понимают, о каком ущербе может идти речь, если в 2010 году склады «Беларуськалия» были забиты удобрениями и предприятие присылало письма в «Смолевичи-Сузон» с просьбой разгрузить их склады, потому что производство невозможно остановить.

Материалами дела установлено, что должностные лица «Беларуськалия» достоверно знали об установленных правительством квотах калийных удобрений для нужд Смолевичского района и, несмотря на это, продолжали отгружать предприятию объемы калийных удобрений сверх квот по льготным ценам.

«Происходило это по той причине, что в тот период у „Беларуськалия“ существовали сложности с реализацией калийных удобрений как на экспорт, так и на внутренний рынок, и была большая затоваренность складов. Но концерн „Белнефтехим“ требовал неукоснительно соблюдать графики отгрузок удобрений и их нарушение грозило для топ-менеджеров калийного комбината мерами дисциплинарного взыскания», считают родственники Соболевского.

Весь объем удобрений отгружался по предоплате за счет собственных средств предприятия: без каких-либо субсидий от государства. Реализация предприятием калийных удобрений физическим лицам осуществлялось с применением значительной торговой надбавки (до 185%), что позволяло предприятию получать прибыль и своевременно выплачивать зарплату работникам.

Не нашло подтверждение и то, что обвиняемый знал, что физические лица, приобретавшие калий у предприятия, в последующем его реализовывали в Россию, считает защитник.

«Ущерб Соболевскому вменен на основании акта проверки без проведения финансово-экономической экспертизы, несмотря на разъяснения пленума Верховного суда, что для определения размера ущерба назначение экспертизы является обязательным. Не проверялись экономические расчеты себестоимости производства калия, не исследовались первичные документы, сформировавшие статьи затрат. За основу взяты цифры предоставленные бухгалтерией „Беларуськалия“ без подтверждения первичной документацией», - отмечает адвокат Юрий Щербич.

«Ущерб рассчитан как разница между себестоимостью калийных удобрений и ценой приобретения предприятием. При этом материалами уголовного дела установлено, что в тот период в силу конъюнктуры рынка прейскурантные цены на калий для прочих потребителей были ниже себестоимости, что повлекло существенное завышение ущерба», говорится в апелляционной жалобе.

«На рассмотрение уголовного дела, состоящего из 170 томов и около 400 свидетелей, суду понадобилось немногим более двух месяцев. Судебные заседания проходили в ускоренном режиме, многие вопросы защитников отводились, и складывалось впечатление с самого начала судебных заседаний об отсутствии каких-либо перспектив справедливого приговора для обвиняемого», резюмировали родственники Соболевского.