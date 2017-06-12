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«В один день исчезло все руководство»

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  • 12.06.2017, 19:09
Фото: tut.by

Минский областной суд начал рассмотрение уголовного дела о махинациях с калийными удобрениями.

Минский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении директора и сотрудников ОАО «Смолевичи-Сузон» и ООО «Верасень-Сервис». Фигурантов уголовного дела обвиняют в том, что два года они закупали товар по дешевке у ОАО «Беларуськалий» и незаконно продавали в Россию. Следствие вменило им несколько статей УК, некоторым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, пишет tut.by.

В понедельник, 12 июня, Минский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении директора и сотрудников ОАО «Смолевичи-Сузон» и ООО «Верасень-Сервис». В железной клетке в суде — пять человек, из них две женщины, которые до задержания работали главными бухгалтерами — 56-летняя Любовь Киреленко и 38-летняя Наталья Шультова. Глядя на них, родственники в зале начинают плакать. За решеткой также оказались два родных брата — 56-летний директор ОАО «Смолевичи-Сузон» Казимир Соболевский и 52-летний Антон Соболевский.

Наручники на фигурантов дела надели еще в сентябре 2015 года. По версии следствия, они «действовали совместно, демонстрируя вседозволенность». С 2010 по 2012 год ОАО «Смолевичи-Сузон» закупал калийные удобрения у «Беларуськалия», но вместо того чтобы реализовывать их белорусским сельхозпредприятиям, продавали по подложным документам в Россию по завышенной цене, тем самым нанесли ущерб «Беларуськалию» в 450 тысяч долларов.

— Соболевские Казимир и Антон определили функции каждого участника устойчивой организованной преступной группы, поддерживали внутригрупповую дисциплину, распределяли доход, — зачитывает обвинение прокурор.

Уже с первого дня суда понятно, что процесс будет длительным: по делу допросят 400 свидетелей. Родственники главного фигуранта, Казимира Соболевского, рассказывают, что руководитель своей вины не признает.

— На 85% обвинение — неправда, — уверены наши собеседники. — В 2012 году фирму уже проверяли все службы: и налоговая, и госконтроль. Вопросы были, но тогда дело ничем не закончилось. ОАО «Смолевичи-Сузон» действительно закупал калийные удобрения по льготной цене, а потом они написали письмо в «Беларуськалий» с просьбой увеличить объем закупок за собственные средства предприятия. Это все делалось с разрешения исполкома, все были в курсе происходящего. Ездили, уточняли, других цен в «Беларуськалии» не было. Можем сказать точно, ни один килограмм калийных удобрений не пошел за границу. Следствие считает, что якобы по документам удобрение продавалось через продовольственный магазин, хотя на самом деле шло в Россию. Это тоже неправда! У магазина есть специальная лицензия, даже ярмарки устраивались для дачников. Просто в какой-то момент санстанция сказала, что в магазине вместе с продуктами не могут продаваться удобрения, пришлось их вывезти на специализированный склад. «Смолевичи-Сузон» не мог контролировать, куда продают продукцию физические лица, которые покупали у него удобрения. Следователи нашли товар в России и вменили это ОАО «Смолевичи-Сузон».

Казимира Соболевского обвиняют по ч. 3 ст. 426 «Превышение власти или служебных полномочий», ч. 2 ст. 424 «Злоупотребление властью», ч. 3 ст. 233 «Незаконная предпринимательская деятельность», ч.ч. 1, 3 ст. 210 «Мошенничество в особо крупном размере», ч. 1 ст. 235 «Легализация („отмывание“) средств, полученных незаконным путем», ч. 1 ст. 427 УК 2 "Служебный подлог". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

На суд в Минск приехали сотрудники ОАО «Смолевичи-Сузон». Они рассказывают: Соболевский пришел на предприятие в 1986 году, в 2002 году стал его руководителем. На сегодняшний день из прибыльной фирмы, она стала «так себе».

— Мы писали в администрацию Лукашенко, спрашивали: где наше руководство? Нам же официально никто ничего не объяснил, просто в один день исчезло все руководство. Собирали подписи в защиту Соболевского, потом следователь лично обошел каждого с вопросом: расписывался он или нет? — рассказывает один из сотрудников ОАО «Смолевичи-Сузон». — В 2010 году все склады «Беларуськалия» были завалены, они сами писали нам письма с просьбой разгрузить склады, потому что они не могут остановить производство. Никто не прятался, все всё видели, были в курсе происходящего.

Отдельным пунктом в обвинении идет недвижимость Казимира Соболевского. Следствие выставило ему претензии по закупке Toyota Land Cruiser Prado для предприятия. В СК уверены, что цена была завышена на 20 тысяч долларов.

— Машина покупалась в Арабских Эмиратах за 505 миллионов, а в минском салоне она стоила 707. Из чего выставлен ущерб? Соболевский же сэкономил 20 тысяч долларов! Следователи взяли стоимость этой машины в Арабских Эмиратах, но есть нюанс: тогда закупалось 7 авто сразу и делалась большая скидка. На покупку машины был взят кредит, — уточняют родные обвиняемого.

На сегодняшний день у главного фигуранта арестовано все имущество: квартиры, машины находятся на штрафстоянке.


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