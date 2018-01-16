В Берлине продают кроссовки с вшитым в них проездным 2 16.01.2018, 21:58

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Очередной маркетинговый трюк поставил на уши полгорода.

Десятки жителей Берлина ночевали на улице, чтобы купить кроссовки с вшитым в них годовым проездным на городской транспорт, передает DW.

Городское предприятие общественного транспорта в Берлине славится плохим сервисом и отличной рекламой. Очередной маркетинговый трюк поставил на уши полгорода.

Во вторник, 16 января, в продажу поступили кроссовки с фирменным узором берлинского метро и вшитым в них годовым проездным.