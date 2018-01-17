После исполнения «Погони» вся филармония в Минске аплодировала стоя 31 17.01.2018, 7:57

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Музыкантов вызывали на бис возгласами «Жыве Беларусь!»

В Белорусской государственной филармонии 12 января состоялся концерт ко дню рождения Владимира Мулявина, сообщает nn.by.

Песенный цикл «Венок» прозвучал в Минске впервые с 1991 года. Зал был переполнен.

Шлягеры «Песняров» исполнял Национальный академический народный оркестр имени И. Жиновича. Дирижер — Александр Кремко, солисты — Иван Жанчак, Вячеслав Исаченко и Андрей Колосов.

Заканчивался концерт легендарной «Погоней». После ее исполнения Иваном Жанчаком зал аплодировал стоя.

А после все три солиста вышли с «Погоней» на бис под возгласы «Жыве Беларусь!»