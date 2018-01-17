Стали известны подробности ЧП с Ядвигой Поплавской 16 17.01.2018, 11:20

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Фото: СТВ

Народная артистка сетует на отсутствие светофора на том переходе, где попала в ДТП.

Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская не собирается подавать в суд на водителя, который сбил ее на пешеходном переходе, передает телеканал ОНТ.

Как сообщал ранее сайт Charter97.org, певица попала в больницу с переломом ноги после ДТП вечером 15 января. Она переходила дорогу по освещенному нерегулируемому пешеходному переходу на улице Филимонова. Два автомобиля остановились и пропустили ее, а третий не притормозил.

Как сообщается, сбил певицу пожилой водитель на "Вольво": он не притормозил на "спящем полицейском".

Начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник в комментарии журналистам сообщил: "Пока дознание будет проводить проверку. Назначена медицинская экспертиза по поводу телесных повреждений. После этого будет принято решение, по какой статье квалифицировать данное правонарушение. Водитель не скрывает свою вину, признаёт, считает, что он нарушил. Готов понести наказание".

Тем временем сама певица считает, что важнее было бы поставить светофор на злополучном переходе, чтобы спокойнее было и пешеходам, и водителям.