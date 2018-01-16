Ядвигу Поплавскую сбила машина 47 16.01.2018, 15:48

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Народная артистка переходила освещенную улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ЧП случилось около 10 вечера 15 января. Народная артистка Ядвига Поплавская переходила освещенную улицу Филимонова по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет kp.by.

- Это произошло на переходе возле остановки «Парниково-тепличный комбинат». Я всегда его перехожу с опаской глядя на дорогу, потому что нет светофора. Есть «зебра» и знак «пешеходный переход». Но, к сожалению, я давно убедилась, что многие водители на это не реагируют... - рассказала Ядвига Поплавская. Сейчас она находится в больнице со сложным переломом ноги. - Две машины стояли и ждали, когда я перейду, а третья не остановилась и сбила меня... Единственным утешением в моей плачевной ситуации в связи с переломом ноги, было бы увидеть на этом переходе светофор, который бы принес пользу и спокойствие как водителям, так и пешеходам. Ведь так удобно переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, а не дергаться на «зебре» вперед-назад, высматривая, не несется ли кто-нибудь на тебя. Однажды я встала на проезжую часть вот на таком переходе, гадая: остановится кто-нибудь или нет? О чем вы говорите - никто даже не притормозил!

- Ядвига Константиновна, а как после ЧП повел себя тот водитель? Что с ним?

- Это его ошибка, сейчас с ним разбирается ГАИ, дальше будет видно. Самое главное – я ничего не нарушала, дорога была освещенной, две машины остановились. После случившегося я была в состоянии шока, поэтому хочу поблагодарить тех людей, которые оперативно отреагировали и вызвали машину скорой помощи и ГАИ.