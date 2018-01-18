Беларусь назвали одной из самых нерелигиозных стран мира 43 18.01.2018, 8:40

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Фото с сайта thebestartt.com

При составлении карты брались самые последние полученные исследователями цифры.

Британское издание The Telegraph составило ко Всемирному дню религии карту самых религиозных и самых нерелигиозных стран мира.

Данные брались из результатов опросов WIN/Gallup International, проведенных в 2008-м, 2009-м и 2015-м. Во всех случаях респонденты отвечали интервьюерам, испытывают ли они религиозные чувства.

Как поясняет The Telegraph, при составлении карты для каждой страны брались самые последние полученные исследователями цифры.

В итоге Беларусь оказалась в списке 20 самых нерелигиозных государств – на 14-м месте. На поставленный вопрос у нас утвердительно ответили 34 процента респондентов.

Точно такой же результат получился у Австралии, Азербайджана, Кубы, Германии и Вьетнама. Первые две расположились выше Беларуси – на 12-м и 13-м местах – лишь из-за алфавитной последовательности.

Более светлый цвет соответствует меньшей религиозности. Графика: telegraph.co.uk

Самой же нерелигиозной страной назван Китай, где показатель равен всего 7 процентов. Далее идут Япония (13 процентов) и Эстония (16 процентов).

А наиболее религиозными государствами оказались Эфиопия, Малави, Нигер, Шри-Ланка и Йемен. Здесь на поставленный вопрос утвердительно ответили по 99 процентов респондентов.

Любопытно, что результат Беларуси довольно сильно отличается от результатов России и Украины. Они вышли странами скорее религиозными – 70 и 73 процента соответственно.

А Польша так и вообще показала 86 процентов. Наша западная соседка получилась самой религиозной страной Европы.

Зато у Литвы и Латвии цифры совсем недалеко ушли от белорусской. Здесь на вопрос утвердительно ответили 42 и 40 процентов респондентов соответственно.