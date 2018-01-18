Многодетной матери дали квартиру и долги бывших владельцев жилья 11 18.01.2018, 16:10

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Задолженность за коммуналку составляет - 1700 рублей, а пеня - 3300.

В поселке Негорелое многодетная семья получила два предупреждения от ЖКХ: не оплатите задолженность за коммунальные услуги в размере 5000 рублей — отключим свет, передает «Еврорадио».

Однако мать малолетних детей утверждает: "Задолженность 1700 и пеня 3300 — не наши! Они нам перешли в наследство от прошлых жильцов".

Вероника с сожителем Василием и четырьмя малолетними детьми получили коммерческое жилье на улице Военной в поселке Негорелое три года назад (до этого семья жила в небольшом доме вместе с бабушкой женщины). Год новые жильцы делали в трехкомнатной квартире ремонт. Но первый тревожный звоночек поступил уже через три месяца после получения квартиры:

"Жена еще даже не оформила документы, а уже пришла жировка, что мы должны около 15 миллионов (1500 рублей новыми) за эту квартиру, — рассказывает Василий. — Мы сразу позвонили в Дзержинское ЖКХ, и бухгалтер сказала, мол, это всё не ваше, не переживайте, мы все аннулируем. И в результате за три года никто ничего не аннулировал".

Так выглядала жыроўка Веранікі ў снежні 2017 года. Унізе — тая самая запазычанасць

По словам Вероники, до них в квартире жили строители, они работали над каким-то объектом и уехали. Долг, нависший над семьей, не аннулировался, а, наоборот, рос. Поэтому Вероника с Василием сами старались "кидать" на коммуналку больше, чем им было нужно.

"Бывало, коммуналка приходила больше двух миллионов на те деньги. Мы же прописаны в этой квартире, это не то что никто не зарегистрирован, — удивляется Василий. — Летом, например, приходила жировка 30 рублей, а жена клала 80, 60, 70 , но куда это все списывалось, никто не может ответить".

Проблем с другими выплатами в семье нет: они исправно платят за свет, газ и детский сад, куда ходят двое старших детей.

"Дети беспроблемно посещают сад, у нас к семье нет никаких вопросов", — говорит заведующая садиком в Негорелом.

Правда, есть нюанс: Вероника уверяет, что в 2015 году жировка пришла один раз — та, что с долгом (она торчала в дверях). Больше бумажек об оплате квартиры семья не получала, поэтому ничего и не платила. Когда Вероника с детьми прописалась и заселилась, жировки начали приходить регулярно.

У специалиста по расчетам Дзержинского ЖКХ Валентины Корнейчик другая версия:

"Долг, висевший на их квартире, перенесен на другой лицевой счет. Они не платили за коммуналку ни одного дня. Я говорила Веронике, чтобы платили по мере возможности — 10, 20 рублей, сколько можете. А они платят только тогда, когда мы отправляем им предупредительные письма или когда к ним приходят из отдела образования. С 2015 года пришло от них буквально шесть платежей. И последние четыре месяца они исправно платят".

Однако вот что странно: как выяснили журналисты, соседка Вероники, Александра, тоже "должна" Дзержинскому ЖКХ около... 5000 рублей.

А гэта аналагічная жыроўка Аляксандры з такой жа вялікай запазычанасцю. На пытанне, як так можа быць, што ў некалькіх чалавек у доме аднолькавая запазычанасць, Валянціна Карнейчык накіроўвае нас да юрыстаў ЖКГ.

А это аналогичная жировка Александры с такой же большой задолженностью. На вопрос, как так может быть, что у нескольких человек в доме одинаковая задолженность, Валентина Корнейчик направляет нас к юристам ЖКХ. Юристы в свою очередь говорят, что сейчас с ситуацией разбирается районное руководство

"Не только у нас такая ситуация. Половина дома в такой ситуации была. Но поскольку большинство жителей — майоры и капитаны, долги с них поснимали, — утверждает Александра. — Когда я заселилась, на мне уже висел долг около 1000 рублей. Начальник ЖКХ мне сказал: "Платите ту сумму, которая вам начисляется за коммунальные". С того момента за коммунальные так и плачу. А долг растет и растет, и никто его не снимает. Соседка снизу в такой же ситуации".

Александра живет в двухкомнатной арендной квартире в двухэтажном доме бывшей воинской части. За декабрь 2017 года ее коммуналка составила... 110 рублей. Причем за отопление Александра, зарегистрированная в квартире вместе с ребенком, платит по 100-процентному тарифу. К тому же в доме нет централизованной горячей воды! Откуда такие суммы в небольшом поселке, непонятно.

Вероника Глебович за трехкомнатную (зарегистрировано 5 человек) в декабре заплатила 70 рублей.

"Из детского пособия, которое составляет 420 рублей, 320 идет на оплату коммунальных услуг в двух квартирах (в прошлом году Вероника получила двухкомнатную квартиру в Дзержинске как многодетная мать, там сейчас ремонт), газа, света и сада", — говорит многодетная мать. Ее гражданский муж работает вахтовым методом в России. Родители детей не расписаны. То есть официально семья живет на детское пособие.

Согласно указу №322 "Об организации начисления безналичных жилищных субсидий", если плата за коммуналку превышает 15% совокупного дохода, семья может рассчитывать на помощь государства. То есть перед тем как начать заваливать Веронику Глебович предупредительными письмами, руководство ЖКХ должно было рассказать женщине о возможности выйти из ситуации и предложить субсидию. Но этого не произошло.