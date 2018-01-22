Алесь Кравцевич: Калиновский – это достояние массового сознания белорусов 22.01.2018, 23:32

155 лет назад в Беларуси началось национально-освободительное восстание под руководством Кастуся Калиновского.

Сегодня 155-летие восстания Кастуся Калиновского. Почему об этой дате забыли на государственном уровне, комментирует «Белсату» историк Алесь Кравцевич.

«Не только забыли. Эта дата очень важна для обеих сторон. И для белорусов и для антибелорусов. И не случайно еще недавно пытались Кастуся Калиновского удалить из пантеона белорусских национальных героев», – говорит историк.

В учебнике для белорусскоязычных школ, в основном сельских, авторы написали, что Калиновский был бандитом и бандеровцем, говорит Кравцевич.

«Калиновский – это достояние массового сознания белорусов. А эта власть и те кураторы в Москве, которые за ней следят, смотрят, чтобы в массовом сознании не было ничего белорусского».

Коммунисты во времена БССР позволили героизацию личности Калиновского, потому что он боролся против царя, говорит гость программы.

«Белорусские националисты, писатели, Короткевич в частности, на полную воспользовались и создали культ Калиновского. Теперь его трудно искоренить из массового сознания».