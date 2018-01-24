Глава Пентагона раскритиковал турецкое вторжение в Сирию 24.01.2018, 13:50

Джеймс Мэттис

Операция «Оливковая ветвь» может иметь серьезные последствия.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что наступательная операция турецкой армии в сирийской провинции Африн может привести к дестабилизации относительно спокойного региона.

Соответствующее заявление глава Пентагона сделал во время выступления в Джакарте во вторник, 23 января, передает AP.

Мэттис подчеркнул, что действия Турции ставят под угрозу гуманитарную ситуацию в регионе, а также "отвлекают внимание" от международных усилий, направленных на борьбу против террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщалось, Турция начала на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь", проведя 19 января массированный артобстрел территории, которая находится под контролем курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), которых поддерживают США.

На следующий день Турция ввела в сирийскую провинцию Африн бронетехнику и спецназ и совместно со "Свободной сирийской армией" за сутки продвинулись на пять километров вглубь территории страны.

Анкара опасается создания государства сирийских курдов при поддержке США на границе с Турцией, юго-восточные регионы которой также населены курдами.

По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, целью операции является создание 30-километровой буферной зоны между Турцией и Сирией.

В связи с вторжением турецкой армии в Сирию Франция инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.