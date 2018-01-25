Сотни жителей Молодечно получили жировки с ошибками 8 25.01.2018, 10:52

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Фото: onliner.by

В феврале будет перерасчет.

В связи с объединением баз «Коммунальника» и водоканала жировки жителям Молодечно в январе поступили с опозданием, а у многих — с ошибками.

В редакцию Край.by обратились молодечненцы и рассказали об ошибках в жировках, поступивших к ним 23 января.

Самый частый вопрос — что за сумма выставлена за воду, если не было возможности подать данные в этом месяце. Кто-то заметил, что сумма за воду завышена, у кого-то — занижена. У некоторых пропали данные последних оплаченных показателей счетчика. У других за всю жировку выставлена пеня, хотя платили всегда исправно.

Напомним, об объединении лицевых счетов ЖРЭУ и водоканала стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что старые счета перестанут действовать до введения новых.

Оплатить стоит до 25-го, как обычно

«Я рекомендую жителям района оплатить до 25 января включительно ту жировку, что пришла, — рассказывает начальник абонентного отдела КУП «Молодечноводоканал» Иван Апанасевич. — Мы знаем о технических сбоях и ошибках, и собираемся в феврале сделать перерасчет. Если ошибки не будут исправлены автоматически в следующем месяце, тогда исправим их по обращению каждого жителя».

Также, по его словам, Молодечноводоканал обратился в райисполком с просьбой найти возможность не выставлять в этом месяце дополнительную пеню тем, кто не успеет оплатить коммунальные услуги вовремя. Так как есть накладки из-за нововведений.

«Только к нам в водоканал пришли не менее трехсот человек и сотни звонят по телефону. Мы приносим свои извинения за недочеты в новой программе. Работаем по этому вопросу с фирмой-разработчиком. Фирма по 22 января включительно завершала новую базу, поэтому жировки пришли так поздно», — добавил специалист водоканала.

С 19 января за воду — новые тарифы

По словам Ивана Апанасевича, его организация пошла навстречу людям и начислила плату абонентам по показателям ноября по льготному тарифу, чтобы не пришлось платить по новому высокому тарифу, введенному с 19 января.

Согласно новым ценам, 1 куб воды теперь стоит 0,8053 рубля, использованной канализации — 0,6191. Сверх нормы соответственно — 0,88 и 0,708 рубля.

«Большие суммы за воду в жировке получились в основном у тех, кто в ноябре платил сразу за несколько месяцев», — объясняет начальник абонентного отдела водоканала.

«Просим не паниковать»

Извинения за причиненные неудобства и просьбу молодечненцам не паниковать выразила также и главный бухгалтер МГПУП «Коммунальник» Мария Семкив.

«Ошибки произошли в связи с огромным количеством абонентов. Их более 50 тысяч, — рассказала специалист. — Если человек исправно оплачивал жировки, а у него вдруг появилась пеня, то это из-за сбоев в новой программе. Все ошибки будут устранены в феврале».

Мария Семкив рекомендует жителям района оплатить до 25 января включительно те жировки, что пришли. Если в них есть большие расхождения по суммам, то следует обратиться с заявлением, чтобы все было исправлено.