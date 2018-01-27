Как Якубович и Давыдько радуются блокировке Charter97.org 94 27.01.2018, 11:23

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Геннадий Дывыдько

Госпропагандисты заявили, что блокировка «Хартии-97» - это послание всем журналистам.

«Новый год начинается с очищения. Надо всегда вымыть квартиру и вычистить все то, что мешает нормально развиваться», - заявил председатель Белтелерадиокомпании и руководитель «Белой Руси»Геннадий Давыдько в эфире «Клуба редакторов» на «Беларусь 1», комментируя блокирование сайта «Хартия'97».

«К свободе слова это имеет достаточно косвенное отношение, так как за 20 лет и этот сайт, и многие другие сайты писали все, что угодно, в том числе критикуя власть. Может быть, иногда не всегда конструктивно, с выпадами в сторону отдельных чиновников - пожалуйста. Но когда начинаются экстремизм, призывы к незаконным действиям … И если при этом используется интернет-ресурсы, это должно прерываться точно так же, как это прерывается и в невиртуальной жизни. Если ты кого-то оскорбляешь на улице, ты понесешь наказание. А в интернете это почему-то стало нормой, когда в каких-то статьях или комментариях можно любыми словами оскорбить человека, и наши правоохранительные органы не обращают на это никакого внимания», - возмутился Владимир Перцов, глава представительства телеканал «Мир» в Беларуси и зять бывшего первого заместителя администрации Лукашенко Александра Радькова.

Редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович обратил внимание, что блокировка «Хартии» - послание остальным участникам медиапространства: «Нужно сделать простой вывод: не забывайте, что свобода слова - ответственная вещь. Превращаться в оружие массового уничтожения не стоит».