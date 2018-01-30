На блокировку «Хартии» надо ответить общегражданской акцией 1 Вадим Кабанчук

30.01.2018, 18:29

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Вадим Кабанчук

Фото: charter97.org

В этой ситуации можно нанести чувствительный удар по одной из «подпорок» диктатуры.

Белорусские власти будут в огромной растерянности, когда увидят, что заблокированный ими сайт «Хартии-97» читает огромное количество людей. Об этом в комментарии сайту Charter97.org заявил один из основателей движения «Зубр» и организации «Край», а сейчас волонтер в Украине, лауреат Национальной премии за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2016 год Вадим Кабанчук:

- Понятно, что факт блокировки «Хартии – 97» связан с тем, что этот наиболее читаемый оппозиционный ресурс занимает еще и самую принципиальную позицию по отношению к диктаторскому режиму в Беларуси.

Власти раздражает последовательное отстаивание «Хартией» патриотических принципов, его бескомпромиссное отношение к антидемократическому стилю правления.

Мы видим, что «Хартию-97» заблокировали из-за страха перед альтернативной информацией именно накануне такого важного события, как празднование 100-летия Белорусской Народной Республики.

А «Хартия» как раз и дает наибольший вал информации по подготовке этого празднования, по важности исторического наследия БНР для отстаивания независимости Беларуси. Этого-то власти и испугались.

А наш черед сейчас – показать, что мы более смелые, чем те, кто управляет страной. У нас появился шанс нанести символический, но очень чувствительный удар по диктатуре. Чем больше людей научится обходить блокировку и читать сайт, тем больший шок будет у тех, кому «Хартия-97» не дает спокойно спать.

Сейчас важно поднять волну гражданского неповиновения: пусть знакомые, родственники, друзья передают один одному инструкции, как можно читать сайт «Хартия-97» в обход блокировки.

Поверьте, если посещаемость сайта станет такой же, как и до блокировки – это будет наш мощный удар по диктатуре, которая увидит тщетность своих усилий.

Белорусы сейчас должны сплотиться и быть солидарными: ведь если не отстоим «Хартию-97», то власти продолжат наступление на свободу слова. А вот наш консолидированный ответ, наша акция гражданского неповиновения – это будет сильная и дерзкая партизанская акция, выбивающая одну из «подпорок» власти. Поверьте, они будут в огромной растерянности, когда увидят, что «Хартию-97» читают так же, как и раньше.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию