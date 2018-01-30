Андрей Горбунов стал игроком минского «Динамо» 30.01.2018, 18:16

Андрей Горбунов

Вратарь национальной сборной Беларуси по футболу стал игроком столичного клуба.

Известный белорусский голкипер Андрей Горбунов подписал контракт со столичным "Динамо", — сообщает официальный сайт "бело-синих".

Горбунов ранее уже выступал за динамовцев — в период с 2008 по 2011 годы он провел за минчан 74 встречи, 29 из которых были "сухими".

Последним клубом 34-летнего вратаря являлся греческий "Атромитос" (Д1). Впрочем, с июня прошлого года Горбунов не имел игровой практики.