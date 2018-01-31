«Хартию-97» читают в каждой семье и каждом доме 2 Виктор Козлов

31.01.2018, 14:28

Виктор Козлов

Гомельчане планируют уличное шествие в поддержку независимого сайта.

«В демократическом обществе заблокировать такой сайт, как «Хартия-97» придумает разве что безумец, иначе на улицы выйдет весь народ. Этот ресурс, я уверен, читают практически в каждой семье и в каждом доме. Уличным шествием мы хотим привлечь внимание к фактической расправе над ведущим Интернет-ресурсом страны», - заявил представитель независимого профсоюза РЭП в регионе Виктор Козлов.

Напомним, 30 января представители независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Гомеле Виктор Козлов и Леонид Судаленко подали в горисполком заявку о проведении 17 февраля уличного шествия в поддержку интернет - ресурса Charter97.org и обсуждение проблем, связанных со свободой слова и выражения мнения в Беларуси.