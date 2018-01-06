Диетологи советуют последовательно разгружаться после праздников 4 6.01.2018, 12:22

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Лишние килограммы могут удвоиться, если приступать к процессу похудения неправильно.

Приступать к похудению и разгрузке нужно последовательно.

Диетологи рассказали о наиболее эффективном методе избавления от лишних килограмм, которые были набраны во время новогодних праздников. В первую очередь специалисты по питанию настаивают на отказе от голодания во время разгрузочных дней и диеты, пишет newsyou.

Наиболее оптимальным способом снижения веса медики считают переход к соблюдению основных принципов правильного питания. В их перечень входят простые правила: исключение из рациона жирных и жареных продуктов питания, сладостей и сладких напитков, а также снеков. Кроме того, рекомендуется ограничить потребление кофе, чая и алкоголя, заменив их простой негазированной водой.

Правильное питание диетологи рекомендуют совместить также со здоровым режимом работы и отдыха и умеренной физической нагрузкой.