Фотограф показал снимки из Северной Кореи, которые «никто не должен видеть» 34 7.01.2018, 13:58

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Такие кадры в КНДР настоятельно просят удалять сразу после съемки.

Французский фотограф Эрик Лаффорг сделал достоянием общественности снимки, сделанные в Северной Корее, которые обычно до аудитории не доходят.

Часто их просят удалить сразу после съемки — если наблюдатели заметят, что в кадр попало то, чего там быть не должно. Тем не менее иногда подобная «контрабанда» оказывается за пределами этой закрытой страны.

Как пишет Boredpanda, Эрику Лаффоргу посчастливилось побывать в Северной Корее шесть раз и посмотреть на реальность, царящую там. Последний раз француз побывал в Северной Корее в 2012 году. Вскоре после этого местные власти прознали про то, что фотограф публикует «запрещенные» фото в сети, и потребовали удалить их. Лаффорг отказался, и с тех пор ему запрещено пересекать границу Северной Кореи.

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