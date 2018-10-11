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ТАСС: Россия не будет поставлять в Беларусь темные нефтепродукты в 2019 году

  • 11.10.2018, 10:09

Новая дорожная карта исключает «серые» схемы поставок.

Россия не будет поставлять темные нефтепродукты в Беларусь в 2019 году по условиям подписанных в среду индикативных балансов между двумя странами на поставку нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с содержанием документа.

"Зафиксированы нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов", - сказал он.

По словам источника, ранее Беларусь реэкспортировала получаемые из России темные нефтепродукты, теперь по условиям договоренностей такой возможности у нее нет.

Официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака пояснил, что новые соглашения России и Беларусь исключают возможность "серых" схем в поставках нефтепродуктов в рамках союзного государства, которые приводили к недополученным доходам федерального бюджета РФ.

"Подписанные по итогам встречи вице-премьеров документы - это результат продолжительной работы правительств двух стран по снятию застарелых проблем в сфере энергетического сотрудничества", - добавил он.

Нефтепродукты из Россию в Беларусь

Минэнерго РФ ранее в среду сообщило, что Россия и Беларусь подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о регулировании экспорта нефти и нефтепродуктов, а также согласовали индикативные балансы поставок нефтепродуктов до конца 2019 года.

Документы подписаны по итогам встречи вице-премьера РФ Дмитрия Козака с заместителем премьер-министра Беларусь Игорем Ляшенко, в которой также принял участие глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Ранее Россия хотела прекратить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Беларусь, так как республика полностью обеспечивает себя собственными нефтепродуктами за счет переработки российской нефти. Как сообщал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, объем беспошлинных поставок российских светлых нефтепродуктов в Беларусь может сократиться более чем в шесть раз - с 2 млн до 100-300 тыс. т в год, а поставки темных нефтепродуктов вообще прекратиться.

Согласно межправительственным договоренностям, Беларусь может импортировать из РФ 24 млн т нефти в год. Минск ввозит для переработки лишь 18 млн тонн нефти, а остальной объем с 2017 года может реэкспортировать. При этом Беларусь оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных из российской нефти, а также пошлины от реэкспорта ввезенных из РФ нефтепродуктов.

Сазанов оценивал выпадающие доходы российского бюджета от поставок нефтепродуктов в Белоруссию с учетом ограничения на уровне 100-300 тыс. т в $4-10 млн в год при цене нефти $60 за баррель.


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