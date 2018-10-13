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Завтра в Беларуси в 20-й раз дорожает автомобильное топливо

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  • 13.10.2018, 15:37
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Цены будут подниматься каждую неделю до конца года?

С 14 октября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», пишет tut.by.

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 14 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 39 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 47 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 68 копеек, ДТ — 1 рубль 47 копеек.

Это двадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 7 октября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

— Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. Цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%, — сообщили в «Белнефтехиме».

Напомним, ранее появилась информация о том, что цены на топливо в Беларуси будут подниматься каждую неделю до конца года.


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