Вильнюс «забанил» электричество из Беларуси 13.10.2018, 16:51

1,321

Варшава также твердо намерена бойкотировать белорусский атом российского происхождения.

Минск не сможет продать электричество Белорусской АЭС Вильнюсу. Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала не выдавать лицензию атомной электростанции, которую строит «Росатом» на границе с Литвой.

По крайней мере пока Беларусь не сможет реализовать рекомендации стресс-тестов. Очередной шаг в бойкотировании БелАЭС также сделало литовское правительство. Там готовят изменения, которые заблокируют пути для поставки белорусской электроэнергии в Литву, куда так хочет ее продавать Минск, сообщает «Белсат».

В Вильнюсе с высоты птичьего полета отчетливо видно, как близко литовской столицы находится Островецкая АЭС. На строительство атомной электростанции, которой так гордится правительство Беларуси, в Вильнюсе смотрят иначе.

«У нас закон, который четко говорит, что эта атомная электростанция — угроза для литовской национальной безопасности, для нашей окружающей среды и здоровья общества», — говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

В связи с этим литовское Министерство энергетики подготовило изменения, благодаря которым энергия с БелАЭС не сможет попасть в Литву. Документ предусматривает нулевую пропускную способность линий электропередачи между странами.

«Это второй шаг. Мы последовательно реализуем свою позицию, что мы не будем покупать энергию, когда Островецкая АЭС начнет работать», — продолжает Жигимантас Вайчюнас.

На изменения, которые планируют принять на следующей неделе, уже отреагировал официальный Минск.

«Так Игналинская АЭС в Литве тоже на границе, и, когда она работала, никто не говорил об угрозе национальной безопасности Беларуси», — заявил министр энергетики Беларуси Виктор Коронкевич.

Литовский коллега Коронкевича полагает, что ситуации несравнимы. Тем более, что эксплуатацию реакторов Игналинской АЭС остановили еще 9 лет назад.

«Стресс-тесты Игналинской АЭС были полностью закончены, а рекомендации выполнены. Такую же позицию мы занимаем по отношению к Островецкой АЭС. Все рекомендации, которые были озвучены летом, должны быть полностью выполнены», — добавляет Жигимантас Вайчюнас.

Беспокойство вызывает не только то, что БелАЭС располагается всего в полсотни км от литовской столицы. Но и то, что объект строит российский «Росатом». В прошлом году президент страны Даля Грибаускайте назвала Островецкую АЭС геополитическим проектом России, направленным против Литвы. Тем не менее, ряд экспертов полагает, что строительство атомных электростанций за рубежом для Москвы — это прежде всего бизнес.

«Российская Федерация имеет немного отраслей промышленности, которые могут экспортировать высокие технологии. «Росатом» принадлежит к тем российским компаниям, которые генерируют высокие прибыли и приносят много денег в бюджет России», — комментирует Павел Флейшер из Института прогнозирования и международных исследований в Варшаве.

Кроме Беларуси, Россия строит АЭС еще в 8 странах за границей. В частности, в Турции, входящей в НАТО. Еще две страны — Венгрия и Финляндия — в Евросоюзе, что не может не беспокоить Объединенную Европу.

«Брюссель однозначно будет негативно относиться к инвестициям, которые начала Венгрия или та же Турция. С той точки зрения, что это укрепляет позицию России в этих странах», — продолжает Павел Флейшер.

Эксперт также считает, что Россия может использовать атомные станции как инструмент давления. Но вряд ли как оружие в случае конфликта.

«Я полагаю, что в Кремле есть лица, которые логично рассуждают о возможности использования. Единственное, они могут рассматривать сценарий отключения энергии в окрестностях АЭС, чтобы спровоцировать падение экономики. Ведь такие действия вызывают кризис: не работают банки, телекоммуникационные системы, транспорт», — добавляет Флейшер.

А потому Литва не только протестует против Белорусской АЭС, но и принимает меры, чтобы стать полностью независимой от российской энергии. Пока страны Балтии работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой. Но вскоре они должны синхронизироваться с европейской системой.

«В этом году у нас был большой прогресс. Мы достигли политического соглашения между странами Балтии, Польшей и Еврокомиссией, чтобы двигаться дальше. И теперь шаг за шагом мы последовательно реализуем этот проект, очень важный для безопасности балтийских стран», — рассказывает министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Кроме того, правительство Литвы восстановило план защиты населения в случае инцидента на атомной электростанции в Островце. Документ предусматривает эвакуацию 6-ти тысяч жителей, находящихся в 30-километровой зоне объекта. Профессор Георгий Лепин, однако, скептически оценивает этот план: «Литве некуда переселять. Это маленькая страна. Если в Беларуси что-то произойдет, можно людей в тайгу куда-нибудь, в Россию отправить, найдут выход. У Литвы же его нет».

Единственный выход — не допустить, чтобы АЭС в Островце заработала. Правительство Беларуси продолжает убеждать в том, что атомная станция будет безопасна, а энергия — дешевле. Но Вильнюс не обращает внимание на экономические потери.

«Наибольшая потеря — это угроза национальной безопасности. Естественно, что мы о ней беспокоимся. Это наша ответственность», — отмечает Жигимантас Вайчюнас.

Первый энергоблок БелАЭС должны запустить уже через два года. Но вопрос, кто будет покупать электроэнергию, все еще остается открытым.

На днях белорусское Министерство энергетики заявило, что все еще рассчитывает на сотрудничество с Польшей. Но Варшава, как и Вильнюс, твердо намерена бойкотировать белорусский атом российского происхождения.