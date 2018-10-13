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Пограничники всполошились из-за книги Зенона Позняка

  • 13.10.2018, 18:13

Активистку Наталью Самотыю задержали на белорусско-украинской границе.

Общественная активистка Наталья Самотыя сообщила в «Фейсбуке», что ее задержали на белорусско-украинской границе из-за книги Зенона Познякa.

Это произошло в последние дни сентября. Активистка заявляет, что процесс задержания был очень неприятным:

«Задерживали публично. Последующие часы в кабинетах. Ночь. Отсутствие связи. А меня искали друзья. Cоставили тысячи протоколов.», - рассказала активистка.

Напомним, это не первый случай, когда пограничники изымают у активистов книги Зенона Позняка. 23 сентября на пограничном переходе «Новая Гута» таможенники изъяли у активиста Виктора Кулака книгу «Тяжелое время» (часть 2).


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