Пограничники забили тревогу из-за книги Зенона Позняка 25.09.2018, 7:56

Инцидент произошел на переходе «Новая Гута».

Книгу Зенона Позняка «Тяжелое время» (часть 2) белорусские таможенники забрали на белорусско-украинской границе у общественного активиста Виктора Кулака, сообщает «Радыё Свабода».

Это произошло 23 сентября на пограничном переходе «Новая Гута», куда Виктор Кулак приехал на автомобиле после поездки в Чернигов. Активист рассказал Свободе обстоятельства задержания книги.

В ходе осмотра автомобиля книгой заинтересовался таможенник, полистал и ушел, а потом пришли сразу 6 сотрудников таможни и пограничников.

«Они забрали книгу и начали на нее составлять различные документы. В итоге мне вручили 3 бумаги, среди них акт осмотра книги и сообщение об изъятии книги с направлением ее на экспертизу по поводу признания экстремистской литературой. Документы подписал инспектор таможенной службы Алексей Покрепо. Мне было сказано, что на экспертизу уйдет 20 дней», — рассказал Виктор Кулак.

Книгу Зенона Позняка «Тяжелое время» Кулаку подарил знакомый из Украины.

Конфискованная книга — собрание статей Зенона Позняка с 1996 по 2002 годы на темы внутренней политики и российско-белорусских отношений.