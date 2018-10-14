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В Германии легкомоторный самолет въехал в толпу зрителей при посадке

  • 14.10.2018, 21:04
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Погибли не менее трех человек.

При посадке на аэродроме в германской федеральной земле Гессен легкомоторный самолет Cessna въехал в группу людей, погибли не менее трех человек, заявили в полиции Об этом сообщает РБК со ссылкой на Focus.

Самолет при посадке доехал до края полосы аэродрома Вассеркуппе и пробил защитный барьер, у которого стояла группа людей Среди троих погибших оказался ребенок. Пострадали еще восемь человек.

В конце августа в результате падения легкомоторного самолета в аэропорту города Свайнсборо, штат Джорджия погибли четыре человека. Самолет должен был доставить пассажиров для прыжков с парашютом. Один человек выжил и с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.


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