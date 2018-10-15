Ученые предсказали дефицит пива в мире из-за глобального потепления 1 15.10.2018, 22:15

Глобальное потепление и другие изменения климата негативно скажутся на урожае ячменя по всему миру.

Продолжающееся глобальное потепление и другие изменения климата негативно скажутся на урожае ячменя по всему миру, что обернется дефицитом пива и скачком цен на этот напиток. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants, на которое обратила внимание газета The Guardian, передает РБК.

Ученые с помощью климатических моделей попытались выяснить, как экстремальные погодные условия повлияют на урожай ячменя в ближайшие 80 лет. Затем, при помощи экономических моделей они рассчитали, как это повлияет на производство и стоимость пива в разных странах.

В итоге выяснилось, что при самом неблагоприятном сценарии – при экстремальных периодах сильной жары и засухи – произойдет дефицит ячменя, что непременно скажется на объемах производства пива и его цене. Ожидается, что особенно это ударит по ключевым странам – производителям пива, включая Бельгию, Чехию и Ирландию, говорится в исследовании.

Так лидером по скачку цен на пиво, согласно расчетам ученых, станет Польша. Там этот напиток при неблагоприятном развитии климатических событий может подорожать на 377%. Затем следует Чехия, где скачок цен на пиво может составить 143%, тройку лидеров замыкает Канада, где пиво может подорожать на 133%. Россия расположилась на 7 месте (+30%).

Даже при наиболее благоприятном климатическим сценарии – с быстрым и усиленным сокращением выбросов парниковых газов в атмосферу – потребление пива в Ирландии, Бельгии и Чехии упадет в пределах 9% – 13%. В исследовании подчеркивается, что эти страны наиболее подвержены подобному влиянию, поскольку лидируют по количеству потребляемого пива, а также являются крупнейшими экспортерами этого напитка.

Ученые подчеркивают, что в объеме общего урожая ячменя лишь одна шестая часть его идет на сырье для пива, остальное – на корм для скота. Однако в случае нехватки зерна, приоритет будет отдаваться голодным животным.