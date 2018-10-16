РПЦ идет путем СССР Михаил Брошин, «Солидарность»

16.10.2018, 11:18

После грандиозных провалов приличные люди подают в отставку.

Но патриарх Кирилл не ушел в монастырь, а из Минска стал грозить Константинополю.

Предсказуемая реакция Русской православной церкви на скорое предоставление Украине автокефалии имеет столь же предсказуемые последствия. Остановить процесс не удастся. Скоро УПЦ получит томос. И без того слабеющее влияние РПЦ в Украине снизится. А Вселенский патриарх Варфоломей как-нибудь переживет, что его перестали поминать за литургией в одной из поместных церквей – чай, не впервой.

Во всей этой истории особенно умиляет то, что конфликтующие стороны ссылаются на документ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. РПЦ настаивает на том, что этот акт продолжает действовать.

Господа, а ничего, что с тех пор минуло больше трех столетий, и крепостное право уже отменили? Если нация имеет право на самоопределение, почему у нее не может быть права на свою церковь?

Опять же, если 3-миллионная Армения имеет поместную церковь, то почему ее не может быть у 45-миллионной Украины?

РПЦ сейчас повторяет путь Советского Союза. Руководство СССР тоже предпринимало многочисленные усилия для его сохранения, вплоть до путча, но ничего не вышло.

На определенном этапе уже невозможно диктовать свою волю субъектам, де-факто ставшим самостоятельными. Этот урок РПЦ не выучила и, как следствие, вполне может разделить судьбу СССР.

О том, что «русский мир распадается» прямым текстом пишет даже Газета.Ру в редакционном комментарии. И, как ни парадоксально, РПЦ этому сейчас активно способствует своей «непоколебимой» позицией.

В этой связи представляют интерес вероятные последствия для Беларуси. В начале девяностых руководство БССР не слишком стремилось к независимости. Однако крах Советского Союза не оставил ему выбора.

Очень может быть, что подобный сценарий со временем реализуется и в отношении православной церкви в Беларуси. Со временем она получит автокефалию, даже не прилагая к этому особых усилий. В этом случае патриарху Кириллу сотоварищи имеет смысл вручить специально изготовленную медаль – «За развал РПЦ».

Михаил Брошин, «Солидарность»