Сергей Политевич: Майка с гербом «Динамо» дала мне билет в жизнь 16.10.2018, 11:47

Сергей Политевич

Защитник сборной Беларуси объяснил, почему никогда не станет игроком БАТЭ.

Защитник "Кайрата" и сборной Беларуси Сергей Политевич, в свое время защищавший цвета минского "Динамо", объяснил, почему никогда не станет игроком БАТЭ, сообщает pressball.by:

- Я пять лет отдал минскому "Динамо". Майка с гербом "Динамо" дала мне билет в жизнь. Именно здесь я стал футболистом.

- Если вернуться в Беларусь, то возможен ли вариант с БАТЭ?

- Нет, конечно. Это невозможно ни при каких условиях. И дело не в том, что я динамовец. Это просто моя принципиальная позиция. Это как "Барселона" — "Реал". Мне непонятно, когда люди меняют клубы. Считаю, это неправильно. Это не значит, что я не люблю БАТЭ – просто принципиальная позиция. Все-таки это соперник, конкурент. Ты ему проигрываешь, а потом переходишь в его стан? Получается, это твоя слабость. И это неправильно.