Помпео прибыл в Саудовскую Аравию в связи с расследованием дела журналиста Хашогги 16.10.2018, 12:14

Майк Помпео

Фото: Reuters

После этого госсекретарь США направится в Турцию.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королём Салманом, на которой будет обсуждаться ичезновение и, возможно, убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги, сообщает svoboda.org.

Президент США Дональд Трамп отправил госсекретаря Помпео в Эр-Рияд после телефонного разговора с монархом в понедельник. По словам Трампа, король сказал, что ничего не знает о произошедшем. Западные агентства отмечают, что Хашогги публиковал критические статьи о саудовском кронпринце Мухаммаде бин Салмане.

Тем временем, турецкая полиция завершила следственные действия на территории саудовского консульства в Стамбуле, где 2 октября исчез журналист. Работа следователей продолжалась много часов и по сообщениям журналистов, работавших у здание консульства, "в окне на верхнем этаже был виден синий свет, который применяется при поисках образцов ДНК".

Майк Помпео, после встреч в Эр-Рияде, направится в Турцию, сообщил представитель Национального совета безопасности Турции.