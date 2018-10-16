Пашинян объявил об уходе с поста премьер-министра Армении 16.10.2018, 20:12

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Такая мера необходима для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Никол Пашинян заявил о том, что подает в отставку с поста премьер-министра Армении для роспуска парламента страны и проведения досрочных выборов, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Я подаю в отставку <...> Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что его отставка носит формальный характер, но все же является «очень волнительным моментом».

Утром во вторник, 16 октября, Пашинян заявил, что Армения входит в новый период своей истории. «Мы должны завершить начавшуюся весной революцию», — отметил он, добавив, что подробнее остановится на этом вопросе в своем выступлении вечером.

«Перезагрузка» парламента была одним из ключевых обещаний Пашиняна после его прихода к власти. Так как у премьера нет полномочий распустить парламент, глава кабмина должен подать в отставку. Согласно конституции Армении, в течение следующих двух недель парламент должен избрать нового главу кабинета министров. На это дается две попытки. Если премьер не будет избран, то законодательный орган распустят, а в стране назначат внеочередные парламентские выборы.

Пашинян ранее рассказывал о плане проведения досрочных выборов. Он предложил депутатам бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), «Дашнакцутюн» и «Процветающей Армении» подписать документ, согласно которому после отставки Пашиняна они не предложат своих кандидатов на пост нового премьер-министра. По его словам, партии понимают, что избрание нового премьера спровоцирует негативную реакцию народа. Депутаты, подчеркнул он, «уловили призыв народа» и «устно заверили, что не собираются выдвигать своего кандидата на пост премьера» после его отставки. Пашинян рассчитывает, что внеочередные выборы должны состояться в декабре.