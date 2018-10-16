Фотофакт: Лукашенко на встрече с Путиным чуть не сел на шпагат

Фотофакт: Лукашенко на встрече с Путиным чуть не сел на шпагат26
- 16.10.2018, 20:35
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Белорусский диктатор пытался сгладить низкорослость главы РФ.
На встрече главы РФ Владимира Путина с диктатором Беларуси Александру Лукашенко пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост российского президента.
Данный курьез подметил блогер Алексей Голобуцкий, сообщает УНИАН.
«На встрече с Путиным Лукашенко чуть ли не на шпагат сел, чтобы кремлёвский карлик казался на фото не таким маленьким», - написал Голобуцкий в комментарии к снимку.