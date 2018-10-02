Союз белорусского и польского рыцарства: в 1413 году была заключена Городельская уния 1 2.10.2018, 8:17

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Уния укрепляла силы ВКЛ и Польши в борьбе с иностранной агрессией.

Городельская уния 1413 года, союз Великого княжества Литовского с Польшей, была юридически закреплена в трех грамотах (привилегиях) 2 октября 1413 года в замке Городло на реке Западный Буг. Уния фактически отменяла большую часть Кревской унии 1385 года и подтверждала существование Великого Княжества Литовского в качестве независимого государства, пишет сайт jivebelarus.net.

1-я грамота была выдана от имени 47 польских феодалов, которые наделяли 47 феодалов-католиков ВКЛ своими гербами и тем самым принимали их в свое гербовое братства. Во 2-й грамоте (к ней было подвешено 45 печатей феодалов ВКЛ) феодалы-католики принимали гербы польских феодалов и обещали быть с ними в вечной дружбе и союзе. В случае смерти великого князя Витовта они обещали не выбирать себе князя без совета и согласия польских феодалов. Те, в свою очередь, в случае смерти короля Ягайло тоже не должны были выбирать нового короля без совета и согласия великого князя Витовта и феодалов ВКЛ.

В 3-й грамоте Городельской унии, которая вошла в историю как грамота 1413 года, польский король Ягайло и великий князь литовский Витовт обещали назначать на государственные должности феодалов-католиков, которые приняли польские гербы, и позволять им свободно распоряжаться имуществом в своих имениях и тем самым повысить их общественное положение до князей Рюриковичей и Гедиминовичей, давать льготы костелам, монастырям и другим католическим учреждениям.

В грамоте объявлялось объединение ВКЛ с Польшей, однако гарантировалось сохранение обособленности и несменяемости власти великого князя, тем самым сохранялась самостоятельность ВКЛ.

Городельская уния укрепляла силы ВКЛ и Польши в борьбе с иностранной агрессией, а также ее целью было задобрить и успокоить римскую курию, которой был нанесен удар в результате поражения Тевтонского ордена в Грюнвальдской битве 1410 года.