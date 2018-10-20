В Бресте задержали еще одного противника аккумуляторного завода 3 20.10.2018, 10:07

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Демьян Лепесевич

Поздно вечером 19 октября в Бресте задержали Демьяна Лепесевича.

Об этом сообщают активисты со ссылкой на жену Лепесевича. По ее словам, бус поджидал активиста во дворе его дома. Его же забрали в квартире, без повестки, на глазах у двоих маленьких детей, пишет «Брестская газета».

Как стало известно в полночь, Демьян Лепесевич до понедельника будет находиться в ИВС.

Вчера днем Лепесевич принимал участие в пресс-конференции, на которой вместе с Дмитрием Бекалюком знакомил с последними новостями в борьбе с заводом.

Демьян Лепесевич входит в состав инициативной группы, которая добивается как минимум приостановления строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Более 9 месяцев активисты заявляют о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ.

С начала марта противники завода каждое воскресенье выходят на площадь Ленина в Бресте покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода.

В конце апреля в городе прошел разрешенный властями митинг «Брестчанки против свинца». Участие в нем приняли порядка 2 000 человек. С тех пор власти города не удовлетворили ни одной из многочисленных заявок, поданных на проведение митинга или пикета против завода.

Во время кормления голубей 14 октября на площади Ленина впервые развернули растяжку с надписью против завода, несколько человек громко высказались о наболевшем. После этого последовали многочисленные задержания и суды над активистами.