На Тайване сто тысяч митингующих потребовали независимости от Китая 1 21.10.2018, 8:18

Фото: EPA/UPG

Участники акции настаивают на референдуме.

В тайваньской столице Тайбэй перед зданием правящей Демократической прогрессивной партии граждане требуют от власти провести референдум о независимости острова от Китая. По данным организатора акции, группы Formosa Alliance, участие в ней приняли около 100 тысяч человек.

Об этом сообщает DW.

Люди держали баннеры с надписями "Скажи нет Китаю" и "Нет преследованиям".

Демократическая прогрессивная партия поддерживает движение за независимость. Президент Тайваня Цай Инвэнь также против сближения с Китаем, но до сих пор поддерживает статус-кво в отношениях с Пекином. Отношения между КНР и Тайванем стали более напряженными после ее прихода к власти.

Китай считает Тайвань своей территорией. Тайвань имеет отдельное правительство с момента, когда китайские националисты бежали туда в 1949 году после поражения в гражданской войне против коммунистов.