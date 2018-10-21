Ингушский гамбит 21.10.2018, 8:31

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Как протесты в Ингушетии отозвались в российских регионах.

Закончился митинг в Магасе. Жители республики разошлись на две недели, до созыва Всемирного конгресса ингушей. Единственная реакция, которую они получили от Кремля, это предложение идти в суд и оспаривать новую границу с Чечней там, пишет "Кавказ.Реалии".

А заметили ли события в Ингушетии простые жители других регионов?

Безусловно, эти события не прошли незамеченными в республиках Кавказа. Так, на прошлой неделе митинг в Магасе посетили общественники из Кабардино-Балкарии. Также, несмотря на то, что в последние недели главной темой для дагестанцев был бой Хабиба Нурмагомедова с Конором МакГрегором, и для них происходящее у соседей не прошло незамеченным. И уж конечно - с самого начала к событиям вокруг ингушской границы было приковано пристальное внимание жителей Северной Осетии, хотя они, по понятным причинам, публично это никак не обозначили.

На митинг в маленьком Магасе вышли десятки тысяч человек, включая стариков, женщин и детей, ингуши проявили беспрецедентные упорство и организованность, но, несмотря на определенную уникальность момента, федеральные телеканалы и большинство общероссийских СМИ предпочли обходить эту тему стороной. Однако жители некоторых регионов все-таки посчитали нужным отреагировать на события в Ингушетии - хотя бы посредством интернета. Так, видео в поддержку митингующих ингушей опубликовали участники проекта "Бессрочный протест" сначала в Санкт-Петербурге, а потом и в Москве.

Несколько дней назад одиночный пикет в поддержку ингушей прошел в Волгограде, а депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко записал видео, в котором возмутился "политикой замалчивания", проводимой в отношении событий в Магасе. Федеральные СМИ показывают, как Владимир Путин "перерезает ленточки" и "спасает тигров", а действительно важные вещи обходят стороной, заявил он.

"Мы считаем неправильным то, что [глава Ингушетии Юнус-Бек] Евкуров подписал это соглашение. Со мнением народа никто не считается, и это не только в Ингушетии происходит, а по всей стране", - пояснил "Кавказ.Реалии" Георгий, участвовавший в записи видео в поддержку ингушей в Москве.

"Печально, когда фальсифицируют результаты голосования депутатов или когда депутаты лукавят и делают так, как им говорят", - добавил он.

Георгий заявил, что испытывает к участникам митинга в Магасе "много уважения и благодарности - за то, что они не побоялись выйти и выразить свою позицию". При этом он констатировал, что, несмотря на то, что в Москве многие слышали о митинге в Ингушетии, у них это "не вызвало такого большого резонанса".

Волгоградская пенсионерка Галина Тихенко, которая встала в пикет в поддержку ингушей, призналась "Кавказ.Реалии", что ее окружение события в Магасе не слишком обсуждает. "Если самой заговорить - то да, отвечают, а так - я бы не сказала, что очень интересуются, да многие даже и не знают, ведь по телевизору об этом не говорят", - отметила она. Сама Галина узнала о происходящем по радио "Эхо Москвы".

"Возмутительная ситуация. Путин и Евкуров договорились между собой, не считаясь с жителями Ингушетии, ну, и Кадыров еще. Как это?! Взяли - и втроем решили судьбу целой республики!" - негодует пенсионерка. При этом она назвала митинг в Ингушетии "очень положительным примером": "Граждане маленькой Ингушетии подали пример жителям большой России, которые за свои права не борются".

Галина пожелала жителям Ингушетии "победы в этом противостоянии".

То, что события в Ингушетии срезонировали прежде всего среди жителей Москвы и Петербурга, политически активных городов, а также в городах Нижней Волги, территориально близких к Кавказу, - пожалуй, не удивительно, но что же самые близкие соседи из числа российских регионов - Краснодар и Астрахань?

"Я слежу за происходящим", - признался кубанский активист Евгений Витишко. "С точки зрения экономики Ингушетия, конечно, не такой важный регион для Юга, а с позиции возможной дальнейшей эскалации национальных взаимоотношений между двумя народами Кавказа - очень важный", - сказал он.

"Безусловно, хочется их поддержать. Но боюсь, что одиночные пикеты в этом не помогут", - продолжил собеседник. По словам Витишко, жители Кубани интересуются происходящим в Ингушетии.

Большую часть населения Астрахани происходящее в Ингушетии не волнует - люди об этом просто не знают, заявил "Кавказ.Реалии" глава местного отделения партии "Парнас" Михаил Долиев. "По ТВ про это не показывают - а значит, для астраханцев этой информации не существует", - отметил он.

Сам Долиев за ситуацией следит, высказывался по ней в своем блоге, но акций в поддержку ингушей астраханские активисты не планировали.

И Витишко, и Долиев высказали единое мнение: вопрос по границе должен был решаться посредством референдума, с участием народа, а не кулуарно. "Полагаю что симпатии большинства думающих людей сейчас находятся на стороне ингушей", - сказал кубанский активист.